Giménez y el Presupuesto: “No está pensado para las argentinas ni argentinos”

En el marco del debate por el Presupuesto 2026, la senadora nacional por San Juan, Celeste Giménez, la justicialista, cuestionó con dureza el proyecto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso y afirmó que “no está pensado ni planificado para las argentinas ni para los argentinos”.

Según la legisladora sanjuanina, el proyecto oficializa una política que ya se viene aplicando desde el inicio de la gestión. “Por fin se animan a blanquear lo que vienen haciendo hace dos años: recortar a las provincias y ajustar a trabajadores, estudiantes y jubilados, mientras se favorece a un pequeño grupo de grandes vivos”, expresó.

Giménez advirtió que el superávit fiscal que exhibe el Gobierno se sostiene a costa de un fuerte ajuste en áreas estratégicas. “Se logra desfinanciando la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto ya es una política de Estado”, afirmó.

En ese sentido, detalló que la participación de la función educación y cultura en el Presupuesto 2026 cae al 0,75% del Producto Bruto Interno, la cifra más baja en décadas. “Implica una caída real del 5,2% respecto de 2025 y un desplome del 48% en comparación con 2023”, precisó.

Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 30 del proyecto, que elimina los pisos mínimos de financiamiento establecidos por leyes vigentes. “Intentan derogar por la vía presupuestaria la Ley de Educación Nacional, la ley de financiamiento científico y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional”, enumeró.

Para la senadora, esto no es eficiencia ni modernización. “Es un plan sistemático de desfinanciamiento del futuro y de la industria argentina”, sostuvo, y advirtió que el artículo es ilegal. “Ninguna ley de presupuesto puede derogar leyes de fondo ni derechos consagrados”, remarcó.

El impacto en San Juan

Desde una mirada federal, Giménez puso el foco en las consecuencias para San Juan. Mencionó que la educación técnica es una de las fortalezas de la provincia, con 31 escuelas técnicas y agrotécnicas, 58 instituciones de capacitación laboral y más de 16.000 estudiantes.

“El recorte del 93% del financiamiento a la educación técnica es un retroceso histórico que afecta a los estudiantes de hoy y al desarrollo productivo de mañana”, advirtió. Y cuestionó las prioridades del Gobierno: “Hablan de productividad e innovación, pero atacan justo donde se forma la mano de obra calificada”. También marcó contrastes en la asignación de recursos: “Para inteligencia y para el pago de intereses de la deuda hay plata, pero no para educación y cultura”.

Sobre el cierre, la senadora planteó una pregunta clave: “¿Qué país pretenden construir si desfinancian la educación, la ciencia, la tecnología y la industria?”. Y dejó clara su postura: “Venimos a rechazar este presupuesto ajustador”.

“El país que nos merecemos no se construye con ajustes, sino con decisión política y convicción”, concluyó.