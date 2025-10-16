Un incendio de origen eléctrico se produjo anoche a las 20 horas en el centro de Pocito, generando una intervención de los cuerpos de bomberos. El siniestro, ubicado en calle 11 al Este de Aberastain, involucró un cableado de alta tensión situado a la salida del Supermercado Leiva.

Debido a la naturaleza del cableado afectado, las tareas para sofocar las llamas demandaron aproximadamente treinta minutos de trabajo. La técnica empleada por los bomberos para controlar el fuego de manera segura fue la aplicación de chorro de agua intermitente. Una vez extinguido el incendio, personal especializado de la empresa Naturgy arribó al lugar para proceder con las reparaciones del desperfecto técnico.

Como consecuencia del incidente, los clientes que se encontraban dentro del establecimiento comercial debieron ser evacuados, utilizando para ello la salida posterior del supermercado. No se reportaron víctimas personales a causa del evento.