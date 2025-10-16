La mediática sorprendió durante un streaming al confesar el valor de una pieza de su gran colección, valuada en cientos de miles de dólares, mientras su conflicto con el futbolista se intensifica tras una foto eliminada.

En el programa Sería Increíble (Olga), la conductora de Masterchef Celebrity Wanda Nara sorprendió al público al revelar el valor de la cartera más cara que posee dentro de su extensa colección de carteras. Esta colección, de la cual en una oportunidad se mostraron piezas que están en Italia, está valuada en millones de euros.

Durante el streaming, el 15 de octubre de 2025, Nara fue consultada sobre qué se llevaría en caso de que se produjera un incendio en su casa. Sin dudarlo demasiado, la respuesta de Nara fue: “La Birkin de Himalaya”.

Al explicar por qué elegiría esa pieza en específico, la mediática se refirió a su precio, detallando que es "la más preciada". Aseguró que esa cartera “vale más que un departamento en Palermo, un cuatro ambientes”.

Según los sitios especializados, la revelación de Nara es acertada. Esta edición, confeccionada por la marca Hermès, es considerada exclusiva debido a la escasez del material con el que se confecciona. Su precio en el mercado varía entre los 100 mil y 500 mil dólares.