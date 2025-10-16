Con la llegada del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 19 de octubre, los comercios de San Juan se preparan con entusiasmo. En distintos rubros, las vidrieras se llenan de opciones y las promociones buscan atraer a quienes saldrán a buscar un regalo especial. Desde el hogar hasta la moda, el calzado y la perfumería, los comerciantes hablaron con DIARIO HUARPE y coinciden en que esta es una de las fechas más esperadas del año.

Hogar: livings personalizados y promociones especiales

En Gama Hogar lo tienen en claro: “Tenemos gran expectativa, la gente se está acercando mucho por la sucursal y los livings son de lo más elegido para regalarle a mamá”, comentó Darío de los Ríos, responsable del comercio. El empresario destacó que el público busca personalización: “Podemos fabricar el living a medida, elegir colores y telas; eso nos diferencia y hace que el regalo sea más especial”.

El comerciante aseguró que se trata de una fecha clave para el rubro: “El Día de la Madre es una de las jornadas más esperadas del año, por eso aumentamos la producción y ofrecemos más promociones”. En cuanto a las facilidades de pago, subrayó: “Tenemos cuotas sin interés con la mayoría de las tarjetas, planes de 12 cuotas y créditos personales. Es una época ideal para aprovechar y renovar el hogar”.

Productos que ofrece Gama Hogar. Foto: Alejandro López///DIARIO HUARPE.

Calzado: precios accesibles y crédito propio

En el sector de calzado, también se respira optimismo. Marcelo, vendedor de Vallejo Calzados, explicó que “estos días estamos notando un poco más de movimiento, gracias a las promociones y a la financiación con nuestro crédito propio, el Crédito Millón”. Sin embargo, reconoció que la situación económica condiciona las compras: “Hay poca plata en la calle, por eso los clientes buscan cuotas o descuentos especiales”.

En cuanto a precios, el comerciante detalló que “tenemos sandalias desde $15.000, pantuflas, gomones y zapatillas desde $29.000. Pensamos en productos prácticos, de buena calidad y acordes a la temporada de verano”. Con confianza, espera que el movimiento crezca hacia el fin de semana previo al domingo.

Productos de Vallejo Calzados. Foto: Alejandro López///DIARIO HUARPE.

Indumentaria: descuentos y comparación de precios

En el rubro textil, las ventas comenzaron a activarse. Martina, vendedora en Galería Factory, señaló que “la gente se acerca, pregunta precios y compara antes de decidir. Hoy el pago en efectivo o transferencia tiene mucho peso”. En su local ofrecen “15% de descuento en efectivo y 10% con transferencia”.

Los productos más consultados son los más prácticos: “Las remeras básicas y los vestiditos son lo que más se vende. Las remeras están entre $10.000 y $15.000, y los vestidos entre $25.000 y $30.000”, precisó. Según la vendedora, el flujo de clientes crecerá hacia el jueves y viernes, cuando empiece el clásico movimiento de último momento.

Venta de ropa en Galaría Factory. Foto: Alejandro López///DIARIO HUARPE.

Perfumería: regalos clásicos a buen precio

Los perfumes y combos de cuidado personal siguen siendo una apuesta segura para agasajar a las madres. En “Agua de Reina”, Violeta contó que “desde principios de octubre lanzamos promociones con perfumes, estuches y maquillaje. Tenemos combos desde $7.000 en adelante”.

Los productos más consultados son los kits de cuidado capilar, corporal y facial. “Por lo general, las ventas fuertes se dan a último momento, cuando los clientes vienen decididos a comprar algo lindo, pero accesible”, señaló la vendedora, quien destacó que “los precios actuales son competitivos dentro del mercado y permiten encontrar un buen regalo sin gastar demasiado”.

Productos de Agua de Reina. Foto: Alejandro López///DIARIO HUARPE.

Con descuentos, cuotas sin interés y propuestas variadas, los comercios sanjuaninos se alistan para uno de los fines de semana más intensos del año. En un contexto económico desafiante, el optimismo se mantiene: todos coinciden en que el Día de la Madre será una oportunidad para reactivar las ventas y, sobre todo, para celebrar con un detalle especial a quienes más queremos.