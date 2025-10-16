En las últimas semanas, circuló el rumor de que Yanina Latorre habría tomado la decisión de abandonar su rol como panelista en LAM. Ante esta especulación, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) salió a aclarar su situación durante el último programa emitido el 16 de octubre de 2025.

El conductor del programa, Ángel de Brito, inició el tema remarcando su sorpresa: “Cómo que renunciaste a LAM y yo me entero por los medios”. De Brito continuó señalando que se entera por los medios de “Todo lo que vas haciendo”.

Frente al planteo del conductor, Latorre respondió entre risas: “Ya lo hablamos todo esto, y lo dijimos al aire. Hasta fin de año estoy acá”.

A pesar de la aclaración, la panelista desmintió formalmente la renuncia, pero señaló la incertidumbre posterior al 2025. Latorre aseguró que hasta fin de año se queda en el programa y que después de esa fecha “veremos qué pasa”. Explicó las complejidades de su situación laboral, mencionando que no puede llegar 20 minutos tarde, conducir otro programa y que quizás deban cambiar el horario. Por el momento, Latorre desmintió una posible salida, aunque reconoció que cuando inicie 2026 "quizás no está más en el programa".

A pesar de las bromas iniciales sobre la situación, el intercambio reveló un clima de malestar por parte de la panelista. Latorre cruzó a De Brito diciendo: “Te encanta hacerte el gracioso. Hoy no estoy de humor, estoy corta de mecha”.

En el mismo programa, Latorre expresó su tristeza y malestar, dando a entender que algo la había afectado profundamente en su entorno laboral. Si bien no brindó detalles específicos sobre lo ocurrido, sus palabras encendieron la preocupación de sus seguidores y alimentaron las versiones sobre un posible clima tenso detrás de cámara.

De hecho, Latorre afirmó que había llorado, que no se sentía bien y que se había sentido agredida. No precisó quiénes fueron los responsables ni qué situación la llevó a ese punto.