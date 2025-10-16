Una supuesta transacción de “flores” o cogollos de marihuana entre dos jóvenes en Rivadavia estuvo a punto de terminar en tragedia. El incidente resultó en una discusión que escaló hasta un apuñalamiento, dejando a un menor de 17 años con heridas de gravedad.

El presunto cliente, el chico de 17 años, terminó con un puntazo en la zona baja del tórax que le afectó el bazo.

Publicidad

El acusado del ataque fue identificado como Francisco Elizondo Rueda, de 26 años. Tras el hecho, quedó imputado de manera provisoria por el delito de tentativa de homicidio.

Según el relato de la fiscalía, todo comenzó por la supuesta transacción de marihuana. El menor se dirigió al domicilio de Elizondo Rueda para comprar las "flores" y, a cambio, le entregó una soldadora.

Publicidad

La versión de la fiscalía sostiene que, posteriormente, el menor regresó a la casa de Elizondo para que le devolviera la soldadora. Fue en ese momento cuando se produjo una discusión y el mayor lo atacó, propinándole el puntazo en el tórax.

Sin embargo, la hipótesis de la defensa y el propio testimonio del acusado ofrecen un giro en la causa.

Publicidad

Elizondo Rueda, quien hizo una larga declaración ante el juez de Garantías Eugenio Barbera, juró que actuó en defensa propia. Su argumento es que el menor fue a su casa con "todas las intenciones de agredirlo con una barra de hierro".

El acusado sostuvo que el menor lo atacó "por ser un buchón". Además, afirmó ante el juez que no sabía que la soldadora que había recibido era del menor, y que si lo hubiera sabido, no la habría aceptado. Incluso, Elizondo Rueda aseguró que tuvo contacto telefónico con el padre del menor, a quien le envió “un video para que viera lo que me había golpeado su hijo”.

Cabe destacar que Elizondo Rueda cuenta con antecedentes penales, incluyendo una probation del 19 de enero de 2021 y una condena condicional de 2 años y 1 mes en 2023.