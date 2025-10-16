La designación del futuro Fiscal General ante la Corte de Justicia se ha convertido en el principal foco de atención en la Cámara de Diputados. Si bien la "matemática es exacta", en política "no siempre dos más dos es cuatro", y esta premisa domina las negociaciones en la Legislatura con el objetivo de impulsar a Guillermo Baigorrí, el candidato de preferencia del oficialismo.

Es un hecho que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para imponer su candidato, ya que tiene 17 voluntades si se cuentan los 12 del bloque Cambia San Juan, los cuatro del bloquismo y a Marcelo Mallea. Ante esto, la falta de una mayoría propia obliga a la bancada gobernante a buscar apoyos estratégicos en otros bloques para alcanzar el número necesario que permita nombrar a Guillermo Baigorrí al frente del Ministerio Público Fiscal.

A pesar de no tener la mayoría absoluta, fuentes legislativas consultadas por este medio aseguran que el oficialismo sí tiene "las herramientas" políticas y de gestión para lograr la designación de su preferencia. Estas "herramientas" aluden a acuerdos, negociaciones cruzadas y la capacidad de articular consensos que van más allá de la rigidez de los bloques y para ello es necesario saber cómo tomarán la decisión cada uno de los bloques en la Legislatura y por ello DIARIO HUARPE les consultó para conocer la postura que tendrán en la sesión que se estima que se realizará el 6 de noviembre, tras las Legislativas.

Juan Carlos Quiroga Moyano / Justicialista

“Vamos a consensuar en el interbloque justicialista para definir a quién votar para la designación, y seguramente por intermedio de sus representantes en la Cámara, los jefes políticos del peronismo estarán en la definición”.

Jorge Castañeda / Justicialista

“Mi postura es que debemos elegirlo entre todos y lograr un acuerdo en general, porque el cargo de Fiscal General representa a la Provincia y trascenderá a todos los bloques. Si yo pido esto, es porque es mi postura y, por lo tanto, es lo que llevaré adelante”.

Mario Herrero / San Juan Vuelve-PTP

“Nos pondremos de acuerdo con Graciela Seva y luego consensuaremos con el interbloque justicialista, que, en general, acordamos. Normalmente, conversamos con el jefe político del espacio que lidera José Luis Gioja y seguramente tomaremos la misma postura en esta oportunidad”.

Gabriel Sánchez / San Juan Te Quiero

“Es un tema sumamente importante, lo que amerita un análisis profundo de cada uno de los postulantes. Lo estamos evaluando con todo el equipo de mi bloque”.

Martha Gramajo / Crecer

“Nosotros consensuamos todo con el interbloque justicialista y seguramente el voto lo definiré luego de lo que se determine con respecto a la designación del Fiscal General. El presidente del interbloque también lo charla con autoridades del partido y en este caso también está incluido Cristian Andino”.

Leopoldo Soler / Mejor Nosotros

“Debemos estudiar los antecedentes de cada uno y si bien tengo bloque propio, pertenezco al interbloque justicialista y, por supuesto, siempre se charla internamente. Pero aún resta saber si habrá una búsqueda de voto conjunto o libertad de acción. Falta aún saber qué postura tomar”.

Franco Aranda / Frente Renovador

“Yo lo voy a analizar y a discutir con mi equipo para tomar la decisión del voto para la designación a Fiscal General, y no nos apoyaremos en otros bloques, sino que será exclusivamente una definición del Frente Renovador”.

Fernando Patinella / ADN-LLA

“Lo voy a definir con mi equipo y la estructura partidaria provincial. Me vengo manejando independientemente del resto de los bloques y siempre fue la postura que tomé desde que asumí”.

Juan de la Cruz Córdoba / Producción y Trabajo

“Nos vamos a apoyar en el equipo de Gobierno que encabeza el gobernador Marcelo Orrego ya que nosotros apoyamos las posturas del Gobierno. Además, lo charlaremos con el resto de los bloques para tomar la decisión para la designación del próximo Fiscal General”.

Alejandra Leonardo / UCR

“Nosotros venimos trabajando con el interbloque Cambia San Juan. Si bien tengo mi bloque, siempre consensuo con el interbloque desde el inicio de la gestión”.

Marcelo Mallea / Primero Angaco

“Primero voy a consultar a los integrantes del Consejo de la Magistratur y a los de la Comisión de Justicia, quienes fueron los que estuvieron en contacto con los ternados. Luego de eso, junto a mi equipo y algunos abogados conocidos, analizaré mi voto para la designación del Fiscal General ante la Corte de Justicia”.

Luis Rueda / Bloquismo