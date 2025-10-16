Natalia Melcon, la recordada actriz que inició su carrera en la serie de Cris Morena “Chiquititas”, ha dado un giro drástico a su vida profesional, pasando de la televisión a un trabajo en el Poder Judicial.

Melcon interpretó a Tali, una de las protagonistas que residía en el hogar de Chiquititas. Su trayectoria como actriz infantil fue notoria, demostrando su devoción por la actuación al formar parte de proyectos relacionados como “Rincón de Luz”, además de tener participaciones en ciclos como “Kachorra” y “Casi Ángeles”.

A pesar de que su carrera como actriz marcó las infancias del país, Melcon posteriormente decidió alejarse del mundo mediático y cambiar el rumbo de su vida.

Con el paso de los años, la ex actriz se enfocó en sus estudios, lo que resultó en un cargo en el Ministerio Público Fiscal. Hoy se dedica a un rubro totalmente diferente y se encuentra “súper alejada de todo lo que es la tele”.

Aunque su vida ya no está ligada a la actuación, Melcon mencionó en una entrevista con Ellas (Infobae) que a veces realiza “colaboraciones con marcas en las redes y esas cosas”.

Al explicar los motivos detrás de su decisión de dejar la televisión, Melcon fue sincera sobre su experiencia: “Era un trabajo, la verdad, pero no me arrepiento. Yo era feliz ahí, me re divertía. Pero bueno, llegó un momento que, al hacerlo durante tantos años sin parar, me fue cansando”.

A pesar de su distanciamiento de la televisión, Natalia Melcon sigue siendo una de las actrices más queridas por el público por su participación en distintas novelas.

La ex Chiquititas aprovechó la entrevista para expresar su profunda gratitud hacia Cris Morena por el apoyo que le brindó. Melcon confesó que le hubiera gustado decirle a Cris que “realmente me salvó”. Si bien se la ha cruzado en algunos eventos, Latorre indicó que “no era el contexto para hablarlo”.

Así está hoy Natalia Melcon, de triunfar como Tati en Chiquititas a un trabajo en el Poder Judicial.