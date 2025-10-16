Con la proximidad de las Elecciones Legislativas Nacionales del 26 de octubre de 2025, se encuentra disponible para su consulta el padrón electoral definitivo. Este registro, habilitado desde el pasado 16 de septiembre, permite a los ciudadanos argentinos conocer los datos necesarios para ejercer su derecho al voto de manera ágil y sencilla.

La consulta del lugar de votación se realiza a través del sitio oficial padron.gob.ar. El procedimiento requiere que el elector ingrese su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), seleccione su género y su distrito de residencia. Tras completar estos campos y el código de verificación correspondiente, el sistema despliega de forma inmediata la información relativa a la escuela, la dirección exacta, la mesa y el número de orden asignados. Para los ciudadanos argentinos que residen en el exterior, el mismo portal ofrece una opción específica denominada "Argentinos en el exterior", donde pueden realizar la misma verificación.

Conocer con antelación la ubicación del centro de votación es fundamental para garantizar una jornada electoral sin contratiempos. Es importante recordar que para sufragar es requisito indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad físico y vigente, ya que ningún otro documento será aceptado para validar la identidad del votante. La verificación del padrón con tiempo constituye un paso esencial en la preparación para los comicios.