El candidato a diputado nacional Hernán Damiani falleció a los 65 años tras descompensarse durante una transmisión en vivo. El hecho ocurrió mientras el dirigente participaba de un debate en el programa "Dólar Blue", emitido por La Casa del Streaming, donde sufrió una abrupta descompensación que motivó su inmediato traslado al Hospital Madariaga de Posadas.

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional de la UCR

Al ser ingresado al centro asistencial, el personal médico constató que el político ya no presentaba signos vitales, determinándose que la causa probable de su deceso fue un infarto. Damiani se desempeñaba como segundo candidato a suplente de diputado nacional por la Unión Cívica Radical en las elecciones legislativas del 26 de octubre, integrando la lista encabezada por Gustavo González.

Publicidad

La trayectoria política del fallecido abarcó diversos cargos de relevancia en la provincia de Misiones. Ocupó los cargos de diputado provincial y nacional, concejal de la ciudad de Posadas y presidente del comité provincial de la UCR. Además, participó activamente en la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de la capital misionera, contribuyendo al marco institucional local.

Ante la noticia del fallecimiento, el conductor del programa de streaming solicitó públicamente que no se difundieran las imágenes del momento de la descompensación, apelando al respeto hacia la familia del dirigente. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó sus condolencias a través de un mensaje en el que destacó la trayectoria, militancia y convicciones del fallecido político radical.

Publicidad

La muerte de Damiani deja vacante la posición de segundo suplente en la lista radical para las próximas elecciones, situación que deberá ser resuelta por la fuerza política en el contexto inmediato al comicio. La UCR misionera había presentado una única lista sin alianzas para competir en los comicios del 26 de octubre.