Departamentales > Agasajo

9 de Julio celebró el Día de la Madre con un multitudinario bingo en Las Chacritas

el municipio de 9 de Julio organizó una jornada especial por el Día de la Madre que reunió a casi 3.000 personas. Hubo bingo, shows en vivo, academias de danza y sorteos en una tarde llena de emoción y comunidad.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
En el Polideportivo de Las Chacritas, el municipio de 9 de Julio organizó una jornada especial por el Día de la Madre que reunió a casi 3.000 personas. (Foto gentileza)

El Polideportivo de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, se llenó de color, música y emoción este miércoles durante la celebración del Día de la Madre. Cerca de 3.000 mujeres participaron del bingo organizado por el municipio, en una jornada que combinó espectáculos, baile, premios y mucha alegría familiar.

El intendente Benegas junto a los chicos que forman parte de una academia de danzas. (Foto gentileza)

El intendente Daniel Banega compartió un mensaje de reconocimiento y afecto “a todas las madres del departamento, a las que acompañan con su esfuerzo diario la vida familiar y comunitaria, y a aquellas que hoy recordamos con cariño”. Además, resaltó el valor de generar actividades que fortalezcan el vínculo entre los vecinos y promuevan momentos de encuentro y recreación.

Durante la tarde noche hubo show musicales, presentaciones de academias de danza y sorteos con premios para las participantes. El evento, pensado para homenajear a las mamás en su día, se extendió hasta entrada la noche, con un ambiente de alegría, risas y participación masiva.

El festejo dejó una postal de comunidad unida y de gratitud hacia todas las madres de 9 de Julio, protagonistas de una celebración que se consolida como una de las más esperadas del año en el calendario social del departamento.

