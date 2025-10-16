Mauro Icardi estaría molesto por la relación de sus hijas con Martín Migueles, la nueva pareja de Wanda Nara. La furia del futbolista, según distintas versiones, se desató tras una foto publicada y luego borrada por la mediática.

El conflicto se reveló después de que Icardi manifestara su desacuerdo en privado. El periodista Augusto Záffora detalló en el programa DDM que la imagen fue compartida por Wanda durante su viaje a las Cataratas del Iguazú y la mostraba junto a Migueles y sus hijas.

Icardi, delantero del Galatasaray, no aprueba que sus hijas convivan con el empresario. Záffora explicó que Mauro cree que “la presencia de Migueles en el entorno familiar es perjudicial, porque considera que es una mala influencia”.

Mariana Fabbiani reforzó el análisis señalando que “Es muy difícil para un padre, que hace tanto tiempo que no ve a sus hijas, verlas en una foto con el novio nuevo de la mamá haciéndole mimos”. Esta situación generó una fuerte reacción en el jugador, que mantiene un vínculo tenso con su exesposa desde la separación.