El oficialismo provincial comenzó a delinear su estrategia para consolidar una mayoría simple en la Cámara de Diputados que le permita finalmente designar a Guillermo Baigorrí como fiscal general. La intención es que este nombramiento, se concrete el próximo 6 de noviembre tras las Legislativas, por considerar que será más fácil captar votos del peronismo que “implosionará” tras la derrota. Ante esto, el presidente del justicialismo, Juan Carlos Quiroga Moyano, salió a cruzar al oficialismo y advirtió que “ningún resultado romperá la unidad que ya formamos”.

El objetivo del oficialismo es imponerse de manera contundente en las Legislativas y asegurar dos de las tres bancas disponibles, buscando que ingresen Martín y Palma. Este resultado electoral cambiaría radicalmente el tablero de negociación. Con este panorama, el análisis del orreguismo sostiene que una derrota del peronismo provocaría una crisis interna y una consecuente implosión dentro del peronismo. Según esta visión, el quiebre facilitaría el acercamiento de los votos necesarios no solo para alcanzar la mayoría simple, sino para lograr un apoyo más holgado y consolidar la designación de Baigorrí.

La mira del oficialismo está puesta en captar al menos los dos votos que les faltan. Entre los nombres considerados permeables a la negociación se encuentran los justicialistas Jorge Castañeda (Calingasta) y Omar Ortiz (Valle Fértil), quienes previamente han mostrado aperturas hacia el gobierno. También se incluye a referentes de otros espacios que dialogan con el oficialismo, como Franco Aranda, del Frente Renovador, y Gabriel Sánchez, del bloque San Juan Te Quiero.

Ante esta especulación, Quiroga Moyano expresó que “no creo que haya que implosión en el peronismo luego de las elecciones Legislativas, más allá del resultado que sea, y es porque la unidad formada es sólida tras mucho trabajo".

El dirigente justicialista no solo rechazó la posibilidad de un quiebre interno, sino que también aseguró la continuidad de la unidad que, según él, hoy se observa: "hoy estamos juntos peleándola para las elecciones y seguramente seguirá así luego de los comicios".

Además, Quiroga Moyano hizo referencia directa a los legisladores que el oficialismo tiene en la mira para negociar los votos de Baigorrí. El dirigente justicialista fue enfático al asegurar la lealtad de estas figuras clave, señalando que: "Castañeda, Ortiz, Aranda, Sánchez están jugando con nosotros y seguramente seguirán dentro del espacio". De esta manera, el peronismo intenta frustrar el plan del orreguismo de utilizar el resultado electoral como una herramienta de presión para conseguir los votos necesarios de la oposición.