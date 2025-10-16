En un aula de la Escuela Rural Hipólito Vieytes, ubicada en el corazón de Caucete, la emoción se transformó en logro. Tres alumnos, Jeremías Falcone, Brisa Morán y Gabriel Ochoa, vivieron uno de los momentos más importantes de su vida escolar: fueron los ganadores de las III Olimpiadas de Robótica organizadas y realizada en la Universidad Iberoamericana de Informática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Cuando nos dijeron que habíamos ganado, lloramos y gritamos”, recordó Gabriel a DIARIO HUARPE, la emoción los desbordó al escuchar los resultados. “No lo esperábamos. Cuando dijeron el tercer puesto y no estábamos, pensamos que tal vez estábamos primeros o segundos. Cuando confirmaron que habíamos ganado, la emoción nos desbordó”.

(De izquierda a derecha) Érica Ozán, docente de 5º; Brisa Morán, Jeremías Falcone y Gabriel Ochoa; y Nélida Díaz, directora. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Brisa agregó: “Fue muy lindo compartir con los demás. Todos nos preguntaban cómo funcionaba”. Por su parte, Jeremías comentó: “Lo vivimos entre los tres muy bien y muy emocionante hacerlo. Fuimos aprendiendo de a poco, aprendimos a trabajar y fuimos pasando a otras etapas. Trabajamos con algo simple y después con algo difícil”.

El proyecto tecnológico y sustentable que presentaron los chicos.

El proyecto debía representar un parque tecnológico y sustentable, por lo que los estudiantes decidieron construirlo frente a su propia escuela. Incluyó rampas para personas con discapacidad, una zona segura ante sismos, alarmas sonoras para personas ciegas, luces para personas hipoacúsicas, un sistema de audio que da la bienvenida al parque y un código QR que conecta con el museo digital de la escuela.

Nélida Díaz, directora de la escuela. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

La propuesta avanzó de etapa en etapa, hasta que llegó el momento de la presentación final en Buenos Aires. Pero surgió un nuevo desafío: cómo llegar. Las familias se movilizaron en redes sociales para conseguir ayuda, mientras que el Gobierno provincial facilitó pasajes y alojamiento. El Ministerio de Educación proporcionó equipamiento tecnológico, incluyendo computadoras anticipadas para los chicos que no contaban con recursos suficientes.

“Cuando nos dijeron que podíamos viajar, los chicos ya se sentían ganadores porque la sola posibilidad de estar en Capital Federal era enorme, además de visibilizar el trabajo de las escuelas rurales”, relató la directora, Nélida Díaz. Además, la Escuela Hipólito Vieytes fue la única estatal y del interior que llegó a esta instancia final, lo que le dio un valor aún más especial a su participación.

Érica Ozán, docente de 5º. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

Tras consagrarse campeones a nivel nacional, la llegada a San Juan fue eufórica: “Cuando llegamos el domingo al aeropuerto, nos esperaban los familiares y realizaron una caravana hasta Caucete, recorriendo la diagonal. Y el lunes, al regresar a la escuela, nos recibieron con pancartas, carteles, globos y una bienvenida de toda la comunidad escolar”, contó la directora.

El triunfo significó más que un premio: fue la demostración de que el esfuerzo, la curiosidad y la educación pública pueden transformar el futuro. “Fue muy lindo representar a San Juan”, concluyó emocionado Gabriel.

Encuentro con el gobernador

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno a los estudiantes. Durante el encuentro, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y ambos entregaron a los tres alumnos elementos de robótica y útiles escolares.

El gobernador recibió a los sanjuaninos campeones en robótica. Foto: Gentileza