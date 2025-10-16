El próximo domingo 19 de octubre, a las 20, el escenario de la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario recibirá a Ave Fénix, el cuarteto de cuerdas argentino que redefine los límites de sus instrumentos con su espectáculo “Cuerdas Paralelas”. Las entradas ya se encuentran disponibles en tuentrada.com.

Dirigido musicalmente por Manuel Wirzt, el grupo integrado por Valter Izzo y Javier Kase en violines, Pablo Raffo en viola y Nicolás String en cello, propone una experiencia escénica y sonora que combina la potencia del rock y el pop con la delicadeza de la música de cámara. “Lo que vamos a traer es un show bastante particular de un cuarteto de cuerdas que justamente lo que hace es nada de lo que se esperaría que haga un cuarteto de cuerdas”, contó Nicolás String en diálogo con DIARIO HUARPE, dejando en claro la esencia disruptiva del proyecto.

Publicidad

El grupo nació del deseo compartido de sus integrantes por crear algo diferente. “Ave Fénix surge porque todos teníamos ganas de buscar algo nuevo, de ver cómo podíamos ponerle una cuotita de originalidad a esto que ya tiene tanta historia”, explicó String. La fusión de trayectorias diversas le da al conjunto una identidad única: “Javier viene del tango, Walter de la música clásica, Pablo además de ser el arreglador es quien ideó gran parte del proyecto, y yo vengo del mundo actoral. Cada uno aporta su condimento”, detalló.

Esa combinación de saberes y estilos, sumada a la dirección artística de Wirzt, da como resultado una propuesta que busca la cercanía con el público. “El vivo no va a morir nunca, porque estar ahí respirando con la gente lo mismo y sintiendo todo al mismo tiempo es algo que no tiene comparación”, sostuvo el cellista. En escena, los músicos despliegan un espectáculo integral con luces, multimedia sincronizada y humor, generando lo que ellos mismos definen como “una experiencia compartida”.

Publicidad

El público, diverso en edades y procedencias, es parte activa del show. “Cuando se abre el telón vemos absolutamente todo tipo de edades. Hay chicos que empiezan a estudiar el instrumento por ver nuestros videos, familias enteras que nos siguen, y gente que canta con nosotros los temas de rock nacional”, comentó String.

Ave Fénix llega nuevamente a San Juan tras una primera visita que dejó huella. “El año pasado nos recibieron súper bien, estamos recontentos de volver. Amo San Juan, tengo muchos amigos y familiares allá. Nos escriben siempre para que volvamos, así que estamos felices de poder hacerlo”, afirmó el músico.

Publicidad

Con una gira que los ha llevado por todo el país y una respuesta del público que los sorprende a cada paso —“hay gente que maneja 700 kilómetros para ir a vernos”, contó String—, Ave Fénix consolida su camino como uno de los proyectos más originales de la escena musical argentina actual.

Cuerdas Paralelas invita a vivir una noche distinta, donde la emoción, la técnica y la sorpresa se entrelazan en cada nota. “Lo que hacemos es rock internacional, rock nacional, podemos demostrar que se puede hacer de todo, hasta cumbia”, resumió String con entusiasmo.

El domingo 19 de octubre, las cuerdas de Ave Fénix volverán a resonar en San Juan, recordando que la música, cuando se libera de etiquetas, tiene el poder de renacer una y otra vez. Las entradas tienen el valor de $35.000 y se pueden conseguir en www.tuentrada.com.