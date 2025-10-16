La imagen del hermano de Emir frente a su tumba que conmovió a todos

Una fotografía que captura el profundo dolor de una familia en duelo ha conmocionado a la opinión pública y se ha difundido en redes sociales. La imagen muestra al hermano de Emir Barboza, el niño de siete años asesinado por un disparo en el pecho durante una balacera en el barrio Valle Grande de Rawson, contemplando en silencio la tumba recién cubierta de su hermano.

La escena, registrada durante el sepelio, transmite la desolación que ha dejado la violencia en el seno familiar. Según la investigación fiscal, los últimos momentos de Emir transcurrieron entre la huida y el miedo. Testimonios recabados por la UFI de Delitos Especiales indican que el niño se dirigía hacia una vivienda cuando se iniciaron las detonaciones, momento en que corrió desesperadamente hacia su casa para protegerse. Fue en ese trayecto que un proyectil lo alcanzó, desplomándose en la vereda con un orificio de bala en el pecho.

El crimen ocurrió en el contexto de un conflicto que escaló entre facciones de familias en el complejo habitacional, separadas por media cuadra. La investigación revela que horas antes del hecho fatal, alrededor de las 22.30, se habían registrado grescas con resultado de dos menores heridos, que motivaron la intervención policial. Según la versión fiscal, la familia del niño fallecido habría intervenido en defensa de otra familia involucrada en la disputa. El episodio mortal ocurrió cuando los efectivos policiales se retiraban del barrio después de haber disuelto la riña inicial.

La gravedad del caso ha determinado que se mantenga presencia policial en la zona mediante patrullajes, ante el temor de posibles represalias por parte de los familiares del menor fallecido. Mientras la investigación continúa con seis adultos y un menor detenidos, la familia de Emir ha convocado una marcha hacia los tribunales para exigir justicia por el crimen que ha conmovido a la comunidad.