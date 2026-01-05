A partir de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pondrá en marcha una renovada metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tras concluir los desarrollos técnicos a inicios de 2025 y realizar pruebas internas con resultados similares al índice previo, el organismo busca captar los hábitos de consumo que no se revisaban estructuralmente hace más de siete años.

La actualización se basa en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, con ajustes para adecuarse a la realidad reciente. El cronograma estipula que los datos de diciembre de 2025 se calcularán con la fórmula actual, mientras que la nueva estructura debutará con las cifras de enero, que se informarán en febrero.

Publicidad

Reconfiguración de la canasta

El nuevo IPC modifica el impacto relativo de diversos sectores. El rubro "Vivienda, electricidad, gas y otros" elevará su peso del 9,4% al 14,5% (un alza de 5,1 puntos), mientras que Transporte subirá del 11% al 14,3%. Por su parte, Comunicaciones —telefonía e internet— duplicará su relevancia, pasando del 2,8% al 5,1%.

En contrapartida, otros sectores perderán protagonismo:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: bajará del 26,9% al 22,7%.

Prendas de vestir y calzado: reducirá su peso del 9,9% al 6,8%.

Restaurantes y hoteles: caerá del 9% al 6,6%.

Definiciones oficiales

Desde el organismo explicaron que "la actualización no generará saltos bruscos en las cifras mensuales", pero servirá para captar con mayor rigor los gastos en servicios y vivienda que estaban subrepresentados. Según el Indec, el objetivo es "adecuar el indicador a los estándares internacionales de buenas prácticas estadísticas y a los cambios en los hábitos de consumo de los hogares argentinos".

Publicidad

Además, desde la entidad que dirige Marco Lavagna remarcaron que el nuevo formato busca "mejorar la calidad estadística del indicador y a reforzar su representatividad". Finalmente, desde el Ejecutivo indicaron que se avanzará en una "etapa de difusión y explicación del nuevo IPC para facilitar su comprensión por parte de usuarios, analistas y distintos actores económicos".