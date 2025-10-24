Instagram ha integrado una nueva función que utiliza inteligencia artificial generativa para que los usuarios puedan crear y modificar historias mediante indicaciones escritas. Esta herramienta permite editar fotos y videos directamente en la sección de Stories, publicaciones que desaparecen tras 24 horas.

La función, denominada Meta AI Restyle, ofrece la capacidad de rediseñar imágenes y clips, permitiendo acciones como eliminar objetos del fondo o cambiar la vestimenta de las personas en las fotos. Según explican desde la plataforma, esta opción opera de manera similar a otras herramientas de edición basadas en IA, facilitando una edición rápida y creativa.

Además de modificar elementos reales, la herramienta da libertad para crear contenido imaginativo que no se limita a la realidad. Por ejemplo, se puede solicitar una imagen de un elefante paseando en patineta sobre la superficie lunar, demostrando la versatilidad y creatividad que la IA aporta a las Stories.

Los usuarios también pueden aplicar efectos predefinidos para transformar el estilo visual de sus imágenes, con opciones como “acuarela”, “animé” y “8 bits”, lo que amplía las posibilidades artísticas dentro de la plataforma.

Esta actualización amplía las funciones que Meta ya ofrecía a través de su chatbot, que permitía crear y editar contenido en chats, pero ahora se incorpora directamente en la experiencia cotidiana de Instagram. Asimismo, esta innovación llega poco después de que se anunciaran herramientas similares para los Estados de WhatsApp, otro servicio de Meta.