Personal policial de la Sección Robos y Hurtos, dependiente de la UFI Delitos Contra la Propiedad, intervino en un hecho contra la propiedad ocurrido en una vivienda del barrio Puente Rufino.

Parte de las herramientas y la impresora que fueron secuestrados.

Según informaron fuentes policiales, una mujer denunció que al llegar a su domicilio alrededor de las 23:30 horas encontró una ventana abierta y el interior de la casa completamente desordenado, constatando la sustracción de un ventilador, un equipo de home theater y una mini pimer.

Tras las tareas investigativas, se llevaron a cabo medidas judiciales en dos domicilios de la Villa Don Arturo, donde los efectivos lograron el secuestro de efectos vinculados directamente al hecho, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor del robo.

Entre los efectos secuestrados había elementos de peluquería, una máquina de moler carne manual entre otros.

Durante los procedimientos también fueron incautados numerosos elementos de dudosa procedencia, entre ellos una máquina de soldar, una impresora, amoladoras, taladros, computadoras notebook del Plan Conectar, planchas para el cabello y otros elementos de peluquería, un cepillo eléctrico y una bicicleta, entre otros objetos.

También los investigadores secuestraron una bicicleta a la que le faltaba el asiento.

En el marco del operativo se identificó al presunto autor, constatándose que se trata de un menor de edad. Asimismo, se procedió al secuestro de sustancias estupefacientes, las cuales arrojaron un pesaje de 42 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo y seis teléfonos celulares, que serán peritados para establecer su procedencia y posible vinculación con otros ilícitos.

La causa quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones correspondientes.