El martes en San Juan se presenta con un escenario de inestabilidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada, con probabilidades que varían entre el 10% y el 40%, tanto en la madrugada como en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20ºC y una máxima de 32ºC, manteniendo un rango cálido para esta época del año. El viento soplará de manera leve desde el sector Sureste durante toda la jornada, sin registrar ráfagas significativas.

Publicidad

Por el momento, no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia, aunque las condiciones inestables podrían generar cambios puntuales en algunas zonas. Se recomienda a los sanjuaninos estar atentos a los pronósticos del SMN y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche.

La continuidad de la inestabilidad también marca el inicio de la semana, con jornadas que podrían presentar lluvias dispersas en diferentes departamentos, manteniendo la humedad y temperaturas elevadas. Este tipo de condiciones es habitual para esta época del año, caracterizada por alternancias de calor y precipitaciones aisladas.