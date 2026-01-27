Personal policial de Comisaría 31° intervino este lunes por la tarde en un grave episodio ocurrido en el Asentamiento Fiscal, en la localidad de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, donde un grupo de personas atacó a dos hermanos y prendió fuego su vivienda.

Según la denuncia, las víctimas dos hermanos de 24 y 27 años, manifestaron que fueron agredidos físicamente por varios sujetos, quienes posteriormente rociaron combustible en el domicilio y le prendieron fuego, para luego darse a la fuga a bordo de un automóvil Fiat Duna, color crema.

Tras un rápido operativo, efectivos policiales lograron interceptar el vehículo en Villa La Rosa, donde procedieron a la detención de cinco personas cuyos apellidos son Pedro de 20 años de edad, un hombre de apellido Carbajal (29), Olmos (25), Martínez (33) y Carbajal (33).

En el procedimiento se secuestró el automóvil utilizado para la huida y se desplegaron tareas para extinguir el incendio, el cual provocó importantes daños en la vivienda. El fuego afectó la cocina, comedor y baño, destruyendo una mesa de madera, cuatro sillas, una cama de dos plazas con su colchón, ropa de cama y un guardarropa.

Tomó intervención el Ayudante Fiscal Dr. Alejandro Solera, quien dispuso que los aprehendidos queden vinculados a la causa caratulada como “Lesiones, amenazas y daños en concurso real”, continuando las actuaciones bajo directivas judiciales.