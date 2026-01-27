El estado de salud de la familia que se accidentó en San Luis es favorable, aunque el más complicado hasta el momento es el conductor, quien permanece con pronóstico reservado internado en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva). Hasta ayer se esperaba que la inflamación cerebral que sufrió tras el choque baje, lo que permitiría una nueva evaluación para determinar si requiere una intervención quirúrgica.

En cuanto a la beba de dos años, que debió ser sometida de urgencia a una operación por una fractura de cráneo, evoluciona favorablemente y se encuentra internada en el Hospital Pediátrico de la provincia puntana. Por su parte, el resto de los ocupantes, las tres mujeres, permanecen en la guardia del Hospital Provincial Ramón Carrillo de San Luis y, gracias a su evolución, estarían por pasar a una sala de internación común.

Detalles del siniestro vial

El violento accidente de tránsito se produjo durante la madrugada del domingo 25 de enero en el ingreso a la localidad de La Calera, sobre la Ruta Nacional N.º 147, a la altura del kilómetro 860. El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 horas, cuando un automóvil y un camión con acoplado colisionaron.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y el testimonio del chofer del camión, un hombre de 53 años identificado como Jorge Emilio Videla, el vehículo de gran porte circulaba por la Ruta Provincial Nº 35. Al intentar incorporarse a la Ruta 147, el conductor advirtió una falla en el sistema de frenado y realizó una maniobra hacia la izquierda para evitar el vuelco. Fue en ese momento cuando impactó contra un Renault Duster que transitaba en sentido San Juan - San Luis.

En el rodado menor viajaba la familia sanjuanina, integrada por cinco personas: el conductor, Federico Esteves Alós (32); tres mujeres de 36, 32 y 62 años; y la niña de 2 años. Como consecuencia del impacto contra el acoplado cargado de cemento, todos los ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración, principalmente politraumatismos.

Personal de Bomberos trabajó intensamente en el lugar para rescatar al conductor y a una de las mujeres, quienes habían quedado atrapados dentro del habitáculo del vehículo. Tras una compleja tarea de liberación, las víctimas fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas a los centros de salud correspondientes. Actualmente, las autoridades continúan con las diligencias de rigor para determinar la mecánica definitiva del siniestro.