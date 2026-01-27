El Ministerio de Producción de San Juan, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, abrió las inscripciones para dos cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial que comenzarán el próximo 9 de febrero. La propuesta forma parte del programa EsencIA y apunta a reducir la brecha digital y fortalecer la empleabilidad en la provincia.

Las capacitaciones se desarrollan en conjunto con la Fundación Eidos Global y cuentan con el respaldo de Google. Están orientadas a brindar formación en habilidades básicas de Inteligencia Artificial y a generar una mayor inclusión tecnológica en todo el territorio sanjuanino.

El programa contempla dos propuestas 100% online. Una de ellas es el curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial, destinado a personas mayores de 16 años residentes en San Juan. No se requieren conocimientos previos, aunque sí competencias digitales básicas. El contenido incluye fundamentos de IA, uso de prompts, aplicaciones éticas en la vida cotidiana y herramientas para mejorar la productividad, además de habilidades como pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

Para inscribirse en el curso, los interesados deben ingresar al siguiente enlace haciendo clic aquí. En el formulario deberán completar sus datos.

La segunda propuesta es el Curso de Formación de Formadores, orientado a capacitar a referentes educativos que luego replicarán el programa en sus comunidades. Está dirigido a personas con experiencia en formación y conocimientos intermedios en tecnología, tiene una duración de 10 horas distribuidas en tres semanas y combina clases virtuales con contenidos asincrónicos.

Asimismo, el curso es 100% online y gratuito. Para participar, deberán ingresar al siguiente enlace: https://www.tfaforms.com/5181874 y registrarse.

Desde el Ministerio destacaron que la iniciativa busca preparar a los ciudadanos para los cambios del mercado laboral, en un contexto donde una parte significativa de la población deberá reconvertir sus habilidades en los próximos años. La inscripción a ambos cursos es gratuita y se realiza de manera online a través de formularios habilitados por la organización del programa.