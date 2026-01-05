Janis Pope hoy: familia y negocios a 23 años del primer reality

A más de dos décadas del estreno de “Protagonistas de la Fama”, Janis Pope atraviesa un presente radicalmente distinto al que la hizo conocida en el primer reality de la televisión chilena. Actualmente, se encuentra radicada en Argentina y alejada de las pantallas, enfocando su carrera profesional en proyectos de marketing digital y la gestión de una panadería.

Su vida personal gira en torno a la familia que formó con su pareja, Diego Dellacasa, y sus dos hijos, Vitto y Ciro. La recordada “enamorada” de Álvaro Ballero utiliza sus redes sociales para mostrar una faceta más íntima y espiritual. Sobre esta etapa de transformación, Pope manifestó recientemente: “Agradezco profundamente este último ciclo: la familia que construimos, el lugar que elegimos para vivir, los vínculos creados, el crecimiento espiritual y todo lo aprendido”.

A través de su presencia digital, la ex chica reality complementa su rol familiar con sus emprendimientos, dejando atrás su pasado televisivo para centrarse en sus vínculos y el crecimiento personal logrado en los últimos años.