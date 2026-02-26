El Gobierno de Milei cree tener los votos para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares

El Senado de la Nación enfrenta este jueves una sesión determinante para el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares, objetivos centrales del Ejecutivo antes de finalizar las sesiones extraordinarias.

Mientras ambientalistas se manifiestan en las puertas del Congreso, el oficialismo intenta posicionar a Argentina como el primer país regional en ratificar el tratado comercial, buscando ventajas en cuotas de exportación de carne. El proceso internacional, tras la aprobación, quedaría en manos del canciller Pablo Quirno mediante una nota formal, mientras que Brasil y Uruguay aceleran sus propios trámites internos.

Respecto a la Ley de Glaciares, la controversia se centra en el artículo séptimo, que faculta a las provincias para identificar áreas protegidas y definir autoridades de aplicación. Una alta fuente de la Casa Rosada afirmó que “estarían los números” para avanzar con la medida, que cuenta con el respaldo de LLA, el PRO, la UCR y gobernadores interesados en la expansión minera.

Al respecto, el ministro Diego Santilli aseguró que la reforma “implica generar las condiciones para que las empresas del sector puedan invertir, producir y dar más trabajo en la Argentina”.

Santilli añadió: “Hoy Argentina exporta 6 mil millones de dólares en materia de minería, mientras que Chile, que está al lado y comparte la misma cordillera, exporta 60 mil millones de dólares. Hay que alentar las inversiones y para eso es necesario reformar leyes viejas que desalientan el crecimiento de nuestro país”.