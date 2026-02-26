Receta de tortilla de papas: el plato que Lionel Messi más extraña

La tortilla de papas, un clásico que nunca pasa de moda, domina actualmente las redes sociales como TikTok e Instagram mediante videos virales que resaltan su técnica y simpleza. Este plato, herencia de España, representa para los argentinos el "sabor a hogar", siendo una opción ideal para cenas salvadoras, almuerzos de domingo o picadas improvisadas. Según ha confesado Lionel Messi en más de una entrevista, este es uno de los platos que más extraña cuando se encuentra lejos del país.

La preparación para cuatro porciones generosas requiere de 4 o 5 papas medianas, 5 huevos, sal, aceite neutro y, opcionalmente, una cebolla grande. La técnica fundamental consiste en pelar y cortar las papas en láminas finas para que absorban bien el sabor y cocinarlas a fuego medio-bajo por 15 o 20 minutos hasta que estén tiernas, sin llegar a la fritura crocante. Si se opta por usar cebolla, esta debe incorporarse a mitad del proceso para que resulte transparente y dulce.

Tras escurrir bien el aceite, las papas se mezclan con los huevos batidos y se permite un reposo de unos minutos para que el conjunto se amalgame mejor. Para la cocción final se recomienda una sartén antiadherente y el uso de un plato grande para dar la vuelta a la mezcla cuando los bordes estén firmes pero el centro todavía algo húmedo.

En plataformas digitales estalla el debate entre quienes la prefieren "babé" o bien cocida, aunque la versión clásica sigue siendo la más buscada. Como trucos adicionales para potenciar el sabor, se sugiere salar las papas durante la cocción, usar pimienta blanca o una cucharada de crema para mayor suavidad, y dejar reposar la tortilla antes de cortarla.