Personal de la Brigada de Investigaciones Sur logró recuperar una moto que había sido robada en diciembre de 2025 en Villa Media Agua, departamento Sarmiento. En el procedimiento, además, fueron detenidos los sospechosos vinculados a la maniobra.

Fuentes policiales destacaron que se trata de una Honda C90 que era ofrecida a la venta a través de un perfil apócrifo en Facebook. La investigación se inició tras detectar la publicación del rodado en la red social, lo que encendió las alertas y permitió avanzar con las tareas de inteligencia.

Con el avance de la pesquisa, los efectivos lograron identificar al titular de la cuenta utilizada para la venta. A partir de esa información, se solicitó y obtuvo un mandato judicial para concretar allanamientos en los departamentos Capital y Rawson.

Durante los operativos se procedió al secuestro de la moto y a la detención de los presuntos involucrados en el hecho. El rodado fue posteriormente reconocido por su propietario y restituido, mientras que la investigación continúa bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.