Educación no descarta en sumar chino en las escuelas de San Juan

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación de San Juan puso en marcha una serie de transformaciones que incluyen la incorporación progresiva del idioma chino en el sistema educativo, la expansión del plan de alfabetización y la consolidación de herramientas digitales en las escuelas.

La ministra Silvia Fuentes confirmó que la provincia analiza avanzar con nuevos idiomas en la secundaria, en línea con el proceso de globalización y la vinculación con el mundo productivo.

Chino en la secundaria, en etapa de planificación

Ante la consulta sobre la posibilidad de sumar chino como materia —tal como ya ocurre en otras jurisdicciones—, Fuentes explicó que la implementación dependerá de una reorganización presupuestaria, aunque aseguró que el objetivo es avanzar en la ampliación de la oferta idiomática.

“Ya estamos llegando a la universalización de las horas de inglés en secundaria para que todos los chicos tengan la posibilidad de egresar con un idioma. Algunas escuelas también ofrecen italiano u otras materias orientadas al perfil del estudiante”, señaló.

En ese marco, indicó que el aprendizaje de idiomas como el chino se analiza dentro de un proceso de adaptación de la escuela a los “tiempos que vienen”, en un contexto de baja de natalidad y necesidad de reconfigurar la oferta educativa.

Inicio de clases y organización docente

El calendario escolar comenzó el 13 de febrero con reuniones preparatorias. El 18 se presentaron los docentes y se concretaron traslados y tomas de posesión de cargos vacantes por jubilaciones u otros motivos.

Las clases iniciarán el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Especial, mientras que el nivel Secundario comenzará el 4 de marzo, con una jornada institucional previa el día 3. “Trabajamos para que ningún pequeño de San Juan esté sin mesa”, afirmó la ministra.

Alfabetización ampliada hasta tercer grado

Uno de los ejes centrales de la gestión es el plan provincial de alfabetización “Comprendo y Aprendo”. Fuentes explicó que la meta es que los estudiantes consoliden la lectura comprensiva en primero y segundo grado, extendiendo el acompañamiento también a tercer grado.

“El año pasado alcanzamos al 66% de las escuelas de nivel inicial y primario, y este año vamos a llegar al 100%”, sostuvo. La decisión se tomó tras evaluaciones diagnósticas realizadas en tercer y sexto grado de primaria y en primer año de secundaria, que evidenciaron dificultades en lectura y escritura.

La ministra subrayó que los cambios educativos requieren tiempo para mostrar resultados, pero destacó que la alfabetización es la base sobre la cual se apoyan las demás transformaciones.

Inteligencia artificial y plataforma EDUGE

En paralelo, el Ministerio capacita a más de 600 docentes en inteligencia artificial aplicada al aula. “La inteligencia artificial nunca va a reemplazar al docente, pero debemos aprender a utilizarla como herramienta pedagógica”, afirmó Fuentes.

También avanza la implementación de la plataforma EDUGE, un ecosistema digital que centraliza información académica y administrativa. Actualmente ya funciona en 82 escuelas primarias y se proyecta alcanzar el 100% durante 2026. La herramienta permite cargar calificaciones, monitorear asistencia y detectar situaciones de riesgo escolar mediante alertas.

“Si un chico falta mucho, la plataforma lo marca. Eso nos permite intervenir a tiempo con la familia”, explicó.

Secundaria con foco en matemática y lengua

En el nivel medio, el ministerio impulsa un refuerzo en matemática y lengua como materias estructurales para mejorar la comprensión de textos y el desempeño en ciencias como física y química.

Además, se proyectan talleres vinculados al mundo del trabajo y al desarrollo socioemocional, junto con educación financiera y mayor integración tecnológica. “Tenemos que dar pasos firmes pero cuidadosos; las currículas se modifican cada diez años, no se pueden cambiar de un día para el otro”, aclaró.

Infraestructura y mantenimiento

Fuentes destacó que durante 2024 y 2025 se realizaron obras estructurales en más de 100 escuelas que tenían problemas edilicios graves. También se avanzó en tareas de pintura y reparación, incluso en edificios que llevaban décadas sin mantenimiento.

En materia de equipamiento, el Ministerio instaló 600 equipos de aire acondicionado y proyecta nuevas licitaciones. “La escuela es de todos y debemos cuidarla entre todos”, remarcó, al pedir colaboración a las familias y a la comunidad para preservar los edificios.

Paritarias y clima previo al inicio

Respecto de la negociación salarial docente, la ministra confirmó que continúan las reuniones paritarias con el Ministerio de Hacienda y aseguró que el Gobierno mantiene la voluntad de diálogo. “Siempre nos van a encontrar en el diálogo y en la responsabilidad”, sostuvo.

Con este panorama, San Juan se prepara para el inicio de clases con una agenda que combina alfabetización, tecnología, idiomas —con el chino en evaluación— e infraestructura, en un proceso que la ministra definió como “un cambio gradual pero sostenido hacia una escuela acorde a los nuevos tiempos”.