Un adolescente de 16 años, residente en Pontevedra, partido de Merlo, fue señalado como el presunto responsable de sustraer datos confidenciales del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires y subirlos a un foro clandestino conocido por alojar bases de datos robadas.

La detección de esta maniobra fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Registro de las Personas bonaerense, el Equipo de Respuesta frente a Incidentes de Seguridad Informática, la DDI de San Isidro y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos, liderada por el fiscal Alejandro Musso.

Según fuentes judiciales, el proceso comenzó cuando el Registro detectó la circulación no autorizada de información sensible sobre nacimientos y defunciones en internet, afectando delegaciones del norte del conurbano como San Isidro, Vicente López, Tigre y San Fernando.

Los especialistas en informática identificaron que los datos se ofrecían en un foro llamado DarkForum, ubicado fuera del país y reconocido por difundir bases de datos sustraídas ilegalmente. El expediente describe que en esta plataforma se publican “ofertas de servicios y contenidos vinculados con actividades delictivas, tales como la comercialización de malware, técnicas de intrusión informática, y principalmente bases de datos sustraídas ilegítimamente”.

El análisis de accesos inusuales reveló que entre el 23 y 25 de septiembre se realizaron más de cinco millones de descargas desde una única dirección IP, lo que alertó a los técnicos y motivó la denuncia formal el lunes siguiente. En apenas tres días, los investigadores lograron identificar al supuesto atacante y el método empleado.

El rastreo de la dirección IP condujo al domicilio del menor en Pontevedra. Según los documentos judiciales, el adolescente obtuvo acceso mediante usuarios y contraseñas “mal resguardadas por sus propietarios”, que fueron adquiridas a través de un bot llamado Sherlockleak, utilizado en foros clandestinos para vender credenciales robadas.

Con estas credenciales, ingresó a las bases de datos, descargó la información y la publicó en el sitio de filtraciones, facilitando su difusión o posible comercialización. Entre los datos comprometidos había información personal de recién nacidos, detalles familiares y registros de defunciones, además de respaldos digitales de documentos sensibles.

La fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro una orden de allanamiento y el secuestro de dispositivos tecnológicos, que fueron incautados en un operativo realizado durante la madrugada del viernes. Los equipos serán sometidos a peritajes para avanzar en la investigación.

Asimismo, se pidió el bloqueo inmediato del acceso desde Argentina al foro digital para evitar la difusión continua de los datos robados. La fiscalía advirtió que “esta plataforma se encuentra vinculada directa y operativamente con la comisión de delitos informáticos graves, en particular la distribución de bases de datos sustraídas, promoción de malware, y tráfico de datos personales robados”.

La causa fue remitida al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a que el acusado es menor de edad. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar la extensión del daño y posibles implicados adicionales.