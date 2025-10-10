Una explosión registrada durante una feria de ciencias en Pergamino dejó a una niña de 10 años en estado crítico. Fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada en terapia intensiva, conectada a un respirador artificial.

El último parte médico detalló que la menor presenta quemaduras profundas en el rostro y una esquirla metálica que le atravesó el cráneo y se alojó en el cerebro. Los profesionales advirtieron que su vida corre serio riesgo debido a la gravedad de sus heridas.

El traslado se realizó mediante helicóptero sanitario para garantizar la atención inmediata y especializada que requiere. La paciente está acompañada por sus padres, quienes permanecen a su lado durante todo el proceso.

Mientras tanto, en Pergamino, las autoridades y la comunidad siguen de cerca la evolución de la niña y mantienen la alerta por el incidente ocurrido.

Otra persona gravemente afectada en el mismo evento fue una docente de 45 años, quien perdió el ojo izquierdo tras ser alcanzada por un objeto cortante expulsado por la explosión. Además, sufrió quemaduras en una mano y múltiples heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

La mujer fue inicialmente atendida en el Hospital San José de Pergamino y luego derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás para continuar con su tratamiento.