Desde que confirmó que espera su primer hijo junto a Eduardo Fort, Rocío Marengo ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada etapa de su embarazo, incluyendo los momentos de preocupación.

Recientemente, la actriz compartió un video donde relató cómo se siente y la indicación médica que recibió tras detectarle un hematoma, lo que la llevó a guardar reposo para proteger a su bebé.

Publicidad

“Me desperté súper temprano, no me pude volver a dormir y ahora tengo un sueño que me muero”, contó Marengo mientras descansaba recostada en un sillón. Sin embargo, destacó con alegría: “Bebito patea, no saben lo divino que es y yo le hablo y le digo ‘bebito si estás bien mándame una señal’ y él patea”.

Sobre la situación que la preocupó, expresó: “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma y a cada rato le digo a bebito que me de una señal, lo amo”. A pesar del susto, aclaró que su embarazo continúa bien y que se siente muy feliz: “Me tocó el mejor del mundo, es espectacular, se porta re bien y extraño hasta las nauseas porque todo me lo hizo pasar bien”.

Publicidad

En medio de los rumores sobre un posible casamiento con Eduardo, Rocío manifestó su entusiasmo por la llegada del bebé: “Ya lo vamos a tener con nosotros”.

Cuando la pareja anunció que esperan un varón, Marta Fort, familiar de Eduardo, se pronunció en redes sociales sobre la noticia, compartiendo sus sentimientos al respecto.

Publicidad

La celebración para revelar el sexo del bebé fue un evento destacado, donde amigos y familiares disfrutaron de una noche llena de música y una decoración especial que acompañó el momento.