El mercado de criptomonedas cierra la semana con pérdidas generalizadas. Bitcoin (BTC) cedió con moderación y perdió el nivel de los US$122.000. En estos momentos, la criptomoneda líder cotiza alrededor de los US$115.000. Por su parte, Ethereum (ETH) se desploma 9% y opera en u$s3.900.

El resto de las altcoins siguió un derrotero similar. Binance Coin (BNB) pierde más de 3%, al igual que XRP, cuyas caídas semanales se acercan al 11%, y Solana (SOL), que retrocede 7%. Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) recortan en menor medida.

Demanda institucional sostiene el piso

La demanda institucional se mantiene como un componente central de la dinámica de Bitcoin. Los datos de la semana revelan que los ETFs spot de BTC registraron entradas netas por u$s2.720 millones hasta el jueves, consolidando la segunda semana consecutiva de flujos positivos.

En paralelo, desde BuenBit destacaron en su informe semanal que varias compañías públicas avanzaron en la adopción de Bitcoin como activo de tesorería.

DDC Enterprise Limited completó una ronda de financiación por US$124 millones, destinados a fortalecer su estrategia de acumulación de BTC, mientras que KindlyMD,Inc a través de su filial Nakamoto Holdings, anunció un plan de deuda convertible de US$250 millones para expandir su cartera de Bitcoin.

Estas acciones corporativas no solo refuerzan la demanda institucional, sino que evidencian la creciente legitimidad de Bitcoin como reserva de valor y activo estratégico para empresas.

Fuente: Ámbito financiero