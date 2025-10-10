En el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la fase de grupos del Clausura 2025, Newell’s y Tigre empataron 1 a 1 al finalizar el primer tiempo en Rosario. El partido mostró un desarrollo parejo y dinámico, pero el momento más emotivo llegó con el gol de Ignacio Russo, delantero que decidió jugar pese a la reciente pérdida de su padre.

Tras una rápida contra liderada por José David Romero, Russo definió con precisión debajo del arco para abrir el marcador. Al celebrar, levantó su camiseta y exhibió un tatuaje con la frase: “Todo se cura con amor”, un mensaje que conmovió a los aficionados y generó múltiples reacciones positivas en las redes sociales.

Publicidad

La historia de Nacho Russo en el fútbol está marcada por su vínculo familiar con Miguel Ángel Russo, su padre, quien tuvo una destacada trayectoria tanto como jugador como entrenador. Miguel Ángel debutó profesionalmente en 1975 con Estudiantes de La Plata, club en el que disputó más de 400 partidos y ganó dos títulos. Además, jugó para la Selección Argentina entre 1983 y 1985, aunque no formó parte del Mundial de 1986 bajo la dirección de Carlos Bilardo.

Como entrenador, Miguel Ángel Russo inició su carrera en Lanús en 1989 y dirigió durante más de cuatro décadas a varios equipos importantes, incluyendo Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Vélez, Millonarios, Universidad de Chile y Cerro Porteño. En total, acumuló 1275 partidos dirigidos con un registro de 510 victorias, 371 empates y 394 derrotas.

Publicidad

Su logro más destacado fue la conquista de la Copa Libertadores en 2007 con Boca Juniors, donde Juan Román Riquelme fue la figura principal. Además, su último título como entrenador fue la Copa de la Liga 2023, obtenida con Rosario Central.