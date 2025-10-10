El presidente Javier Milei anunció este viernes en la ciudad bonaerense de San Nicolás, durante un acto en la sede de Siderca, que buscará avanzar desde diciembre con una reforma laboral y tributaria. Según explicó, el objetivo es “dar previsibilidad a las empresas, fomentar la inversión y motorizar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado”.

“Queremos anunciar una serie de reformas económicas dirigidas a apuntalar este proceso de crecimiento inédito en nuestra historia. Con la macro andando con viento en popa, urgen las reformas que dinamicen la micro”, expresó Milei ante empresarios y trabajadores del sector industrial.

El mandatario aseguró que las medidas beneficiarán a más de medio millón de pymes, grandes empresas y fundamentalmente a los trabajadores, al tiempo que generarán “cientos de miles de empleos en blanco en el sector privado”.

En su discurso, Milei hizo especial hincapié en la reforma del régimen laboral, a la que calificó como “necesaria para darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. En paralelo, anticipó que el paquete incluirá modificaciones en el esquema tributario con el fin de simplificar el sistema y reducir la presión fiscal sobre la producción.

El jefe de Estado reiteró que su administración continuará trabajando en medidas que consoliden la estabilidad económica lograda en los primeros meses de gestión y que “sienten las bases de un crecimiento sostenido”. “Argentina tiene una oportunidad histórica de cambiar su destino, y estas reformas son el paso siguiente para que el país vuelva a ser un motor de desarrollo y progreso”, sostuvo.

El anuncio se produjo en el marco de un encuentro con representantes del sector industrial y empresarial en San Nicolás, donde Milei destacó los avances en materia económica y remarcó la importancia de avanzar con los proyectos legislativos una vez concluidas las elecciones.