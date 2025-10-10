Este 10 de octubre, Lali Espósito celebra sus 34 años en un momento destacado de su carrera artística. Tras agotar cinco shows en Vélez y completar una exitosa gira europea con presentaciones en festivales de cine, la cantante se encuentra en la recta final de La Voz Argentina.

En sus redes sociales, Lali corrigió la edad mencionada en uno de sus temas junto a Dillom, cambiando el “33” por un improvisado “34”. Su pareja, Pedro Rosemblat, conductor del programa Gelatina, le dedicó un saludo muy especial con una fotografía íntima y un video. En la imagen, la artista aparece de medio perfil en su hogar, sorprendida y acompañada de su gato Pelusa. En el clip, la pareja disfruta de un momento juntos en la playa, con Lali sentada en el regazo de Pedro bajo un cielo despejado. Él expresó con ternura: “Te amo Mariana” y “Te amo Lali”.

Este saludo se produjo pocos días después de una divertida interacción en redes sociales que desmintió los rumores sobre una crisis en su relación. Lali compartió imágenes de su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 y de sus conciertos con el disco No vayas a atender cuando el demonio llama, acompañadas de un mensaje optimista. Pedro comentó en tono de broma una de las fotos, y Lali respondió con una frase inspirada en Los Simpson, mostrando la complicidad entre ambos y restando importancia a las especulaciones.

La vida sentimental de Lali Espósito fue tema durante su aparición en el programa español La Revuelta, conducido por David Broncano. Al ser consultada acerca de la frecuencia sexual en el último mes, Lali señaló a Pedro en el público y afirmó: “Muchísimas... Mi novio está acá”. Luego bromeó diciendo: “¡Hola mi amor! Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos, estás muy cómodo y muy contento”.

Por su parte, Rosemblat reconoció tener una actitud más reservada que Lali: “No, todo bien... Yo soy bastante más pudoroso que Lali la verdad”. Para concluir la conversación y aliviar el ambiente, la cantante expresó con alegría: “¡Viva el amor!”, dejando en evidencia la armonía que mantienen como pareja, que también acompañó a Lali en su exitoso paso por España.