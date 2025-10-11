El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para San Juan, que regirá entre las últimas horas del viernes y la mañana del sábado. El fenómeno afectará principalmente a los departamentos del oeste provincial y podría extenderse hacia el Valle del Tulum.

Durante la madrugada y la primera parte del sábado, el Zonda soplará con fuerza moderada a fuerte, con velocidades que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que provocará un aumento momentáneo de la temperatura.

Sin embargo, hacia el mediodía se espera un cambio de las condiciones con el ingreso de un frente sur, que traerá un descenso térmico y ráfagas de viento intenso. Según el pronóstico oficial, el viento sur podría superar los 60 kilómetros por hora, manteniéndose con fuerza durante toda la tarde y disminuyendo recién hacia la noche.

El cielo permanecerá mayormente despejado o con leve nubosidad, mientras que la temperatura oscilará entre los 12 y 28º.