Con gol de Lo Celso, Argentina le gana a Venezuela 1 a 0

Argentina se impone 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium gracias al único gol de Giovani Lo Celso a la media hora de juego. La Albiceleste de Lionel Scaloni registró varias oportunidades para marcar en Florida, incluso Lautaro Martínez tuvo tres llegadas de peligro, pero la mala fortuna y el arquero José Contreras impidieron el festejo del Toro ante un rival que lastimó al campeón del mundo, pero no aprovechó su momento y se marcha al entretiempo con una derrota por la mínima.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

