El viernes 10 de octubre de 2025, Javier Milei expresó su felicitación a María Corina Machado tras la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado por el Comité Nobel noruego. El galardón reconoce la "incansable lucha en favor de los derechos democráticos y de una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela" que ha protagonizado la dirigente opositora.

En su cuenta oficial de X, el presidente argentino resaltó la valentía y el compromiso de Machado con los valores republicanos y la libertad. "Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", escribió Milei, reafirmando así su postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro.

Publicidad

El Comité Nobel justificó su decisión destacando el papel central de María Corina Machado como símbolo de resistencia democrática en Venezuela y su "compromiso inquebrantable con la libertad y los derechos humanos". La noticia tuvo repercusión internacional y fue celebrada por diversas figuras políticas.

Machado, de 57 años, permanece en la clandestinidad desde hace casi un año debido a la persecución del régimen chavista. Fue inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pero apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien se consolidó como el principal referente opositor frente a Maduro.

Publicidad

González Urrutia expresó su alegría en redes sociales: “¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”. Acompañó su mensaje con un video que muestra el emotivo momento en que comunicó la noticia a Machado.

Desde su llegada al poder, Milei ha reforzado su discurso en defensa de las libertades individuales y contra los regímenes autoritarios. En múltiples ocasiones denunció los atropellos del gobierno de Maduro y solicitó sanciones internacionales más severas contra funcionarios chavistas. Su mensaje del viernes no solo fue una felicitación, sino también un respaldo político a la oposición venezolana.

Publicidad

Fuentes oficiales de la Casa Rosada señalaron que Milei considera el Nobel de la Paz otorgado a Machado como una “victoria simbólica de todo el continente” frente a los autoritarismos que afectan a la región.

María Corina Machado, ingeniera industrial y fundadora de la organización Súmate, fue una de las primeras en denunciar el quiebre institucional bajo el chavismo. A pesar de enfrentar procesos judiciales, prohibiciones políticas y hostigamiento estatal, nunca abandonó su compromiso público.

Actualmente lidera el movimiento Vente Venezuela y se mantiene como una figura clave del arco opositor. Su trabajo por la unidad democrática y la defensa de los derechos humanos la ha posicionado como una de las mujeres más influyentes de América Latina.

Con este reconocimiento, Venezuela obtiene su primer Premio Nobel de la Paz en medio de una profunda crisis política, económica y humanitaria que afecta a millones de ciudadanos.