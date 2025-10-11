Una denuncia por el robo de centros de llantas de una camioneta Hilux, terminó con una pena de un año y dos meses de prisión efectiva para el delincuente que cometió el ilícito. La Policía de San Juan detuvo a un hombre de 26 años que, en un descuido del dueño de una camioneta, le robó los centros de las llantas de su vehículo. Las cámaras de seguridad y la rápida denuncia fueron clave para lograr su captura y posterior condena.

El hecho ocurrió cuando el propietario de una camioneta Toyota Hilux dejó su vehículo estacionado en la intersección de calles Pasaje Patria y España, en Villa Krause, para realizar un trámite. Un sujeto aprovechó la oportunidad para sustraer los cuatro centros de las tapas de ruedas cuyo costo es elevado. El damnificado radicó la denuncia en la Comisaría 6°.

En esta bicicleta huyó el ladrón tras cometer el robo

Tras recibir la denuncia, el personal de la seccional inició una investigación con la colaboración de la Motorizada N°2. Los agentes analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas por vecinos y comerciantes de la zona. El análisis de los videos fue fundamental, ya que permitió identificar al autor del robo.

Con la identidad del ladrón confirmada, los efectivos montaron vigilancia y un operativo de búsqueda por la zona y minutos después, los policías lo ubicaron y lograron detenerlo en la intersección de calles España y Torino. El delincuente fue identificado como Franco Exequiel Ocaña, de 26 años, quien ya contaba con antecedentes penales.

La Policía presume que Ocaña usaba este destornillador para extraer las tapas de las llantas.

Durante la detención, los agentes le secuestraron un destornillador con la punta doblada, herramienta que, se presume, utilizó para cometer el robo. Ocaña fue puesto a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

En una audiencia de formalización, el fiscal de turno, doctor Miguel Gay, y el Ayudante Fiscal, José Salinas, llevaron a cabo la acusación. Ocaña fue condenado a una pena de prisión de un año y dos meses de cumplimiento efectivo y fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Este caso de robo, que a simple vista podría parecer menor, tuvo un rápido desenlace gracias a la rápida denuncia y al trabajo coordinado de la policía y la fiscalía. La pronta denuncia y la contundencia de las pruebas permitieron la detención del autor y su posterior condena, demostrando que incluso los delitos de hurto tienen consecuencias serias.