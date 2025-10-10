Personal de la Brigada de la UFI Delitos Contra la Propiedad logró desarticular una maniobra delictiva en el departamento Santa Lucía, donde dos sujetos quedaron detenidos por intentar vender una bicicleta que sustrajeron días antes. La clave del operativo provino de la propia víctima del robo, quien avistó su rodado a la venta en la red social Facebook y organizó el encuentro para que la policía pudiera actuar.

Todo comenzó el día 9 del corriente mes, cuando el señor Zamitto denunció la sustracción de su bicicleta marca Topmega, rodado 29, en un barrio de Santa Lucía. La noticia del hurto inició la investigación correspondiente, pero fue una publicación en internet lo que aceleró la búsqueda. A los pocos días de presentar la denuncia, Zamitto vio su bicicleta a la venta en Facebook y, sin dudarlo, tomó la iniciativa.

El damnificado coordinó un encuentro con el vendedor bajo el pretexto de estar interesado en la compra. La cita se fijó para este viernes 10 de octubre, a las 15:00 horas, en la Plaza del barrio Tierra de Fuego, también en Santa Lucía.

Con la información precisa del día, hora y lugar de la transacción, el señor Zamitto alertó a los efectivos de la Brigada. El personal policial se apostó en las inmediaciones de la plaza y esperó el momento oportuno.

A la hora pactada, el damnificado se encontró con los vendedores. Al instante de concretarse el encuentro, personal de la brigada de Delitos Contra la Propiedad se hizo presente en el lugar. Los efectivos solicitaron los papeles que acreditaran la titularidad del rodado.

Ante la presencia policial y la exigencia de documentación, uno de los sujetos intentó una desesperada maniobra de fuga con la bicicleta, pero su intento fue rápidamente frustrado. Los efectivos policiales reaccionaron con celeridad y los atraparon a ambos antes de que pudieran escapar.

Tras las medidas de rigor, los dos delincuentes de apellido Riañez fueron inmediatamente trasladados a la sede de Comisaría 29°. En el mismo operativo, los agentes recuperaron el rodado y constataron fehacientemente que se trataba de la bicicleta que sustrajeron al señor Zamitto el pasado 9 de septiembre.

Ambos sujetos detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, enfrentando ahora cargos por la sustracción del rodado. La rápida acción de la víctima y la intervención efectiva de la policía permitieron un rápido desenlace en este caso de robo.