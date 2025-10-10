El departamento 9 de Julio fue escenario de un dramático episodio de violencia de género y sexual que culminó con la detención de un hombre de 25 años. El sujeto, identificado con el apellido Pelayes, quedó a disposición de la UFI CAVIG, acusado de abuso sexual con acceso carnal y amenazas de muerte contra su pareja, una joven de 23 años, madre de su hija.

Los hechos se precipitaron el pasado 6 de octubre, pero el hecho recién tomó trascendencia pública este viernes, la víctima, cuyas iniciales son Y.C.A., se refugió en la casa de una vecina en la zona de Las Chacritas para poder pedir ayuda y denunciar a su agresor. La mujer relató en la sede judicial que vivió un calvario de encierro y violencia, señalando que Pelayes la mantenía privada de su libertad dentro de la vivienda, sin permitirle siquiera salir al patio.

El día de la agresión, la joven se encontraba en la casa de su cuñada, hermana del agresor, donde ambos convivían. Al llegar al domicilio, Pelayes inició una fuerte discusión, profiriendo insultos de índole sexual, llegando a tratarla de “prostituta” entre otras vejaciones. La escalada de violencia fue rápida y brutal: el sujeto la llevó a empujones a una habitación y, pese a la negativa y resistencia de la mujer, comenzó a arrancarle la ropa con la intención de someterla.

El relato de la víctima en la UFI CAVIG describe la desmedida violencia ejercida por Pelayes. El hombre la tiró sobre la cama y procedió a accederla vaginalmente, a pesar de los gritos de la mujer y el pedido desesperado de que la dejara en paz, máxime cuando su hija de un año lloraba por la situación. La agresión no se detuvo allí. Según la denuncia de Y.C.A., el sujeto la dio vuelta y la accedió también por la zona anal.

Una vez que logró zafar de la situación de abuso, la mujer fue a calmar a su hija que seguía llorando. Sin embargo, Pelayes regresó y intentó obligarla a continuar el acto sexual, pidiéndole que retirara a la bebé. Ante la negativa de Y.C.A. de acceder al pedido, la joven intentó salir de la casa. Se produjo un forcejeo, en el que el sujeto intentó agredirla físicamente y le impedía salir de la casa con su hija que seguía llorando.

Tras una fuerte discusión y forcejeos, la joven pidió al hombre que la dejara salir un momento para calmar a la niña, a lo que finalmente accedió. La mujer se sentó en la vereda de la casa con su hija. En ese momento, una vecina de 51 años, apodada "la Porteña" y que vive justo enfrente, se acercó a la joven. Pelayes salió y se puso a conversar con ambas "como si nada hubiera pasado", según el relato de la víctima.

Pero el calvario no había terminado. Cuando la vecina se retiró, Pelayes retomó el hostigamiento, queriendo obligarla a entrar nuevamente a la casa. Fue en ese instante que la mujer, aprovechando un momento, corrió rápidamente a la casa de la vecina, donde se refugió y llamó inmediatamente a la policía para denunciar a su pareja.

Al conocer la denuncia, el sujeto entró en un estado de mayor violencia y la amenazó de muerte. Pelayes le exigió que levantara la denuncia, advirtiéndole que si lo llevaban preso, "cuando lo dejen libre la iba a matar".

Finalmente, personal policial llegó al lugar y atrapó al violento, quien quedó detenido. La Policía preguntó a la víctima si Pelayes consumía algún tipo de drogas y la mujer manifestó que si, cocaína y marihuana, pero hacía unos cinco meses que se había alejado de los estupefacientes. La mujer, además, solicitó su exclusión del hogar donde vivía, ya que su cuñada le había manifestado que no le permitiría seguir viviendo allí. Pelayes ahora enfrenta la grave acusación en la UFI Cavig por los delitos de amenazas y abuso sexual en perjuicio de su pareja.