Lo que comenzó como un viaje de recreación en Mendoza terminó con un susto para un grupo de jóvenes tucumanos que debieron parar y ser internados en nuestra provincia. Según informó el periodista Ariel Rodríguez, el contingente visitó las Termas de Cacheuta y luego pasó por una reconocida cadena internacional de comidas rápidas, donde la mayoría optó por consumir hamburguesas.

Al emprender el regreso hacia Tucumán, el paseo se complicó al atravesar el departamento de Caucete. Catorce de los integrantes del grupo, en particular tres de ellos con síntomas más agudos, comenzaron a sentir fuertes dolores abdominales y signos compatibles con una intoxicación alimentaria.

Frente a esta situación, el contingente se dirigió de inmediato al hospital departamental, donde los jóvenes fueron atendidos y estabilizados por el personal médico.

Tras recibir la asistencia correspondiente y comprobarse que estaban fuera de peligro, los intoxicados pudieron reanudar el viaje junto a sus compañeros rumbo a Tucumán, sin que se registraran mayores complicaciones.

