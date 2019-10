Juntos por el Cambio llevará la imagen de "Pechi" Quiroga en la categoría de senador en Neuquén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las boletas de Juntos por el Cambio en la categoría a senado nacional llevarán el 27 de octubre, en la provincia de Neuquén, la imagen del intendente Horacio “Pechi” Quiroga, quien falleció el pasado sábado, informó la justicia electoral del distrito neuquino. El sábado, tras la muerte de “Pechi” Quiroga, la justicia electoral intimó al espacio Juntos por el Cambio para que en el plazo de dos horas reemplazara la candidatura de Quiroga por la de Pablo Cervi, el candidato del mismo género que lo seguía en la lista, y emitió una resolución para que ayer el partido presentara las boletas con la nueva lista. Sin embargo, el apoderado de Juntos por el Cambio en Neuquén, Damián Canuto, acreditó la imposibilidad material de presentar las mencionadas boletas modificadas, y la justicia electoral resolvió habilitar las boletas que llevan impresas la cara y el nombre del Quiroga como candidato a senador de dicho partido. La lista que encabezó Quiroga en la categoría de senador había obtenido en las PASO 93.041 votos, frente los 136.038 que reunió Oscar Parrilli, del Frente de Todos. En tanto, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) resultó tercero con 79.338 votos. Por otra parte, la senadora y candidata a la reelección Lucila Crexell apeló la resolución de la jueza Pandolfi que ordenó que Pablo Cervi sea quien reemplace en la lista de Juntos por el Cambio al fallecido intendente Quiroga. “Es una decisión que no la tomé en lo personal sino con varias personas del espacio. Si no apelo dejo consentida una sentencia arbitraria que sienta un precedente que lesiona los derechos electorales de las mujeres”, explicó Crexell a sitio digital lmneuquén. Sostuvo que "lo que corresponde en este caso es aplicar directamente el Código Electoral Nacional en su artículo 61, que establece un mecanismo de corrimiento de lista de titulares y que un candidato suplente no puede estar en mejores condiciones que un candidato titular oficializado en lista firme”. Neuquén renovará tres bancas de senador en las elecciones del 27 de octubre, dos de las cuales son ocupadas por representantes del MPN (Guillermo Pereyra-Lucila Crexell), y una del Frente para la Victoria (Marcelo Fuentes). Quiroga, quien cumplía su cuarto mandato como intendente de la ciudad de Neuquén, padecía una afección pulmonar y fue encontrado sin vida el sábado en su domicilio.