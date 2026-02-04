Vandalizaron con pintadas obscenas el monumento a un héroe sanjuanino del ARA San Juan

La placa conmemorativa en honor al marino sanjuanino Cayetano Vargas, fallecido en el naufragio del submarino ARA San Juan, fue vandalizada con pintadas de contenido obsceno en la plaza del barrio General Las Heras, en la Capital. El hecho, ocurrido este martes, desató una ola de indignación y dolor entre los familiares de las víctimas y la comunidad.

La placa, inaugurada en noviembre de 2024, presenta una frase pintada que consideraron ofensiva. El monumento también incluye una réplica del submarino con el número 44 y recuerda a los otros dos sanjuaninos caídos en la tragedia del 15 de noviembre de 2017: David Silva y Ricardo Alfaro.

La viuda de Cayetano Vargas, Carina, expresó su profundo malestar en Canal 13 San Juan: "Me genera bronca porque no respetan la imagen de mi esposo, y mucha tristeza porque es gente adulta la que lo realiza". Además, denunció que este no es un hecho aislado, señalando que otro monumento similar en el barrio Trinidad también había sido dañado con anterioridad sin que se tomaran medidas correctivas.

Un homenaje cargado de significado familiar

Durante la inauguración del espacio, las hermanas de Cayetano, Belén y Mariela Vargas, habían compartido el significado emocional del lugar. Mariela recordó, con la voz quebrada, la última conversación con su hermano antes de que el submarino zarpara: "Me dijo: 'Hermana, te quiero, nos vemos en diciembre'. Lo recuerdo como si fuese hoy". Aquel viaje, según relataron, había sido especial porque Cayetano se despidió de una manera distinta, casi presintiendo lo que ocurriría.

Belén Vargas, por su parte, había subrayado en ese acto que, más allá de los homenajes, el dolor de las 44 familias seguía vivo por la falta de respuestas claras sobre la tragedia. "No nos olvidemos que somos 44 familias que estamos a la deriva. No sabemos qué pasó realmente y eso es lo que queremos saber", había expresado.

El monumento vandalizado forma parte de un espacio público que la Municipalidad de la Capital había acondicionado con iluminación, arreglos en banquinas y rampas de acceso, con la intención de convertirlo en un lugar de encuentro y reflexión permanente sobre el sacrificio de los marinos.