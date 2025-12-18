La Fórmula 1 dio a conocer las primeras imágenes oficiales de los monoplazas que competirán en la temporada 2026, anticipando una transformación notable en el diseño y la tecnología de la categoría. Estas novedades se presentan a poco más de un mes del inicio de los test en el circuito de Cataluña, en Barcelona, que marcarán el comienzo de una nueva era en la Máxima.

Diseño y características técnicas: Los nuevos coches exhiben una silueta más compacta y estilizada, con un chasis 100 milímetros más estrecho y una distancia entre ejes reducida en 200 milímetros. Estas modificaciones apuntan a lograr vehículos más ágiles y livianos, con un peso mínimo establecido en 770 kilogramos, aunque el paddock mantiene dudas sobre si se podrá cumplir este límite en el primer año.

Entre los cambios visualmente más destacados están los ajustes en los pontones y la incorporación de in-wash boards, elementos que buscan minimizar el aire sucio y favorecer los adelantamientos. La resistencia aerodinámica disminuirá en torno a un 40%, mientras que la carga aerodinámica se reducirá entre un 15% y un 30% en comparación con la generación anterior.

Aerodinámica activa y modos de conducción: Uno de los avances más revolucionarios es la introducción de la aerodinámica activa, que permitirá a los pilotos ajustar la configuración de los alerones delantero y trasero según las condiciones del circuito. Esto se traducirá en dos modos: Straight Mode (Modo Recta), que abrirá los flaps para reducir la resistencia y aumentar la velocidad máxima en las rectas, y Corner Mode (Modo Curva), que restaurará la configuración habitual para maximizar la adherencia en las curvas.

Este sistema promete modificar sustancialmente las estrategias de carrera y crear nuevas oportunidades para los sobrepasos, haciendo la competición más dinámica.

Neumáticos y reglamentación: Los coches mantendrán las llantas de 18 pulgadas, pese a que inicialmente se consideró reducirlas a 16. Sin embargo, la banda de rodadura será ligeramente más estrecha para contribuir a la reducción del peso total del monoplaza. Los nuevos compuestos ya fueron probados por todos los equipos tras el Gran Premio de Abu Dhabi, asegurando su adaptación a las exigencias del nuevo reglamento.

Nueva terminología para mejorar la comprensión: Para facilitar el seguimiento de la categoría por parte de los aficionados, la FIA renovó la terminología oficial. El sistema que reemplaza al DRS, conocido como Manual Override Mode (MOM), pasará a denominarse Overtake (adelantamiento). Este permitirá a los pilotos desplegar potencia eléctrica adicional para facilitar los sobrepasos, pero solo cuando estén a menos de un segundo del vehículo que precede en el punto de detección. A diferencia del DRS, la ventaja ya no dependerá de la apertura del alerón trasero, sino del uso de energía eléctrica.

Además, se incorporaron dos términos relacionados con la gestión de la energía: Boost (Impulso), que otorga a los pilotos la capacidad de elegir en qué momento usar la energía del sistema ERS para atacar o defenderse, y Recharge (Recarga), que se refiere al proceso de recuperación de la batería durante la carrera. Estas innovaciones buscan añadir un componente táctico inédito en la estrategia de carrera.

Objetivos y evaluación de las novedades: Según informes oficiales, el objetivo principal de estos cambios es hacer la Fórmula 1 más accesible y emocionante para los seguidores, simplificando la terminología y acercando la competición a todos los públicos. Para ello, la FIA sometió la nueva nomenclatura a grupos de evaluación compuestos por aficionados con distintos perfiles, garantizando que la próxima etapa del deporte resulte atractiva y comprensible.