La Enfermedad de Doña Salud

Primera parte: diagnóstico inicial

Para colocarnos en contexto, Doña Salud llega con algunas dolencias a su médico de cabecera. Luego de esperar un largo tiempo sin que nadie la atendiera, por fin la llaman.

Doña Salud: Doctor buen día. Vengo a visitarlo porque me levanto mal todos los días, me duele todo el cuerpo, siento como mareos, estoy desganada, y a veces se me nubla la vista y no veo bien.

Publicidad

MEDICO: “Dña. Salud, sus dolencias son varias. Las clínicas y sanatorios privados no están cubriendo sus costos, es como si una persona no llegara a fin de mes con su sueldo, además los aumentos de las obras sociales prepagas preocupan a un importante sector de sus usuarios. En el otro sector, muchos están insatisfechos porque la salud pública no puede con la demanda. Los médicos cobran poco y son muy dispares sus honorarios, para unos es un gran negocio, para otros es lamentable. Los técnicos y asistentes del sistema de salud son cada vez más pobres, y se nota en la atención general hacia los pacientes. Este es su diagnóstico inicial, pero vamos a tener que hacer más estudios para determinar las causas y ver que tratamiento le imponemos a ver si mejora”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Así comienza la historia de la enfermedad actual de Doña Salud, una enfermedad crítica, con fuertes dolencias que puede provocar la muerte de muchos actores.

Un sobreviviente es el llamado PMO, que es el Programa Médico Obligatorio, una especie de “catálogo” de prestaciones médicas frecuentes y tradicionales. Hoy este sobreviviente tiene apenas 28 años de edad, y si tomáramos su edad para analizarlo con test U de la felicidad, diríamos que debiera estar plenamente feliz; pero no es así, es como si ya hubiera alcanzado los 50, casi padeciendo una vejez prematura, y con estos años, sus dolencias, desilusiones y la peor cercanía a la infelicidad.

Para colmo, le llegó el Covid, que produjo un congelamiento de las cuotas de las prepagas, con el consecuente estancamiento de los honorarios profesionales y los costos de infraestructura, de esos que nadie habla; tal como si los médicos operaran en la vereda o las diálisis se realizaran en el fondo de casa.

Publicidad

La infraestructura tuvo una pérdida de ingresos o aumento de dolencia, en un año y por influencia de la inflación como un 30% de poder adquisitivo o valor real.

Todo lo que vino después fue con esta pérdida inicial del 2021, lo que ahora hace que sea irrecuperable, al menos en términos reales, concretos y palpables.

En San Juan, la influencia de la OSP Obra Social Provincia es del orden del 70% de la felicidad marcada en billetes, y también comenzó a presentar algunas dolencias, aunque parece que padecía de esas enfermedades neurológicas denominadas “raras”, que saben engañar bien a los diagnósticos. Ahora, parece y según decía mi Padre “le quieren poner el cascabel al gato” y bienvenido sea.

PMO, ese joven de 28 años que necesita una mirada profunda, diagnóstico serio, y estudios de profundidad. De su bienestar depende la Vida de Dña. Salud. Lo vamos a analizar.

Después seguimos con los otros análisis y estudios, como el reparto de la torta llamada nomenclador o sea cuanto se deja cada uno, el show de los medicamentos, el desmanejo de los amparos contra las obras sociales, y mucho más.

Les prometo muchos capítulos más, para que entendamos un poco la Enfermedad de Doña Salud sanjuanina.