La FNS 2025 tendrá colectivos gratis: dónde tomarlos

El Secretario de Transporte, Marcelo Molina, aseguró que habrá 100 unidades y que el último colectivo partirá recién cuando no quede nadie en el predio.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Serán 100 unidades que llegarán hasta el predio. FOTO: Gentileza

El Secretario de Transporte, Marcelo Molina, confirmó los detalles del operativo de transporte gratuito para la Fiesta Nacional del Sol. Según explicó, se implementará un servicio de transporte público gratuito, ampliando y profundizando el operativo exitoso del año anterior. El sistema, que incluye colectivos y taxis, contará con zonas de embarque y desembarque exclusivas para agilizar el traslado de los asistentes. La circulación de los colectivos se realizará de forma directa, desde los puntos de origen designados hacia el predio del estadio, sin paradas intermedias, lo que garantiza que el viaje desde los puntos más lejanos de la provincia no supere los 20 minutos.

La flota de colectivos asignada para este operativo será de 100 unidades, lo que representa un aumento del 25% respecto a las 80 utilizadas el año pasado. Este incremento reforzará la capacidad, especialmente durante las horas de mayor demanda como el regreso. Las unidades pertenecen a la red Tulum y, como novedad, se ha establecido un esquema detallado de puntos de salida distribuidos en 23 ubicaciones estratégicas en distintos departamentos, incluyendo Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Santa Lucía, Rawson, Pocito, Caucete, 9 de Julio y Sarmiento.

Para garantizar la accesibilidad, se dispondrá de rampas en las paradas y en las unidades para el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida. Además, habrá personal preparado para brindar asistencia en estos casos. Como medida central de seguridad y comodidad, se ha establecido que el último colectivo partirá una vez que todas las personas hayan abandonado el predio, asegurando que nadie quede sin traslado. Todo el operativo contará con la coordinación de la Secretaría correspondiente en colaboración con la Policía y la Secretaría de Seguridad.

Línea del Sol

DEPARTAMENTOPUNTO DE SALIDAEMPRESAINTERNOS
1CAPITALEstación CórdobaLIBERTADOR7
2RIVADAVIAParque de RivadaviaUTE8
3RIVADAVIACipolletti y BenavídezUTE8
4RIVADAVIALa Bebida (Calle Comercio)UTE5
5RIVADAVIALa Bebida (Calle Yornet)UTE4
6RIVADAVIAMarquesado (Parador del Ciclista)UTE4
7CHIMBASPlaza de ChimbasALBARDÓN5
8CHIMBASParque de ChimbasALBARDÓN4
9ALBARDÓNPlaza AlbardónALBARDÓN5
10SANTA LUCÍAPlaza de Santa LucíaALTO DE SIERRA4
11SANTA LUCÍAPlaza de Alto de SierraALTO DE SIERRA4
12SANTA LUCÍAColón y San LorenzoALTO DE SIERRA3
13CAUCETETerminal de CauceteEL TRIUNFO3
14CAUCETEPlaza CauceteEL TRIUNFO5
159 DE JULIOPlaza 9 de JulioEL TRIUNFO2
169 DE JULIOLa CharquitasEL TRIUNFO3
17RAWSONPlaza Villa KrauseMAYO7
18RAWSONSan Miguel y Rep. del LíbanoMAYO6
19POCITOPlaza PocitoMAYO6
20POCITOCarpinteríaMAYO2
21POCITOLa RinconadaMAYO3
22SARMIENTOPlaza Media AguaNUEVO SUR2
23SARMIENTOLos BerrosNUEVO SUR2
