El futsal femenino vivió una jornada intensa y cargada de emociones, con el inicio de las finales del Torneo Clausura y la definición de las finalistas de la Divisional B, que irán en busca del ansiado ascenso a Primera División.

En la cancha de Colón Junior, La Gloria logró una valiosa victoria en la primera final del Clausura. El encuentro comenzó favorable para el Merengue, que se puso en ventaja en el marcador, pero las Gloriosas reaccionaron a tiempo, dieron vuelta el resultado y se quedaron con el triunfo 2 a 1 en el partido de ida, sacando una mínima pero importante diferencia de cara a la revancha.

Por su parte, Mineros también consiguió adelantarse en la serie tras imponerse 4 a 2 ante Palermo, en el duelo disputado en la cancha de San Pedro. Con una actuación sólida, el conjunto minero sacó ventaja y quedó bien posicionado para definir la final en el próximo compromiso.

En cuanto a la Divisional B, quedaron definidas las finalistas que buscarán el ascenso y el derecho a enfrentar a Corazón de Jesús por un lugar en la máxima categoría. Tango superó 2 a 1 a Deportivo Belgrano, con goles de Aitana Salinas y María Oris, mientras que Anahí Carrión marcó el descuento para Belgrano.

En el otro cruce, Sarmiento se mostró firme y venció 2 a 0 a Trinidad, con un doblete de Katerine Báez, asegurando su lugar en la final.

Así, el futsal femenino entra en su etapa decisiva, con series abiertas, ventajas mínimas y equipos que sueñan con el título y el ascenso a Primera División.