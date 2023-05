Tras cerrar la primera etapa de inscripción para el ciclo 2023 de las charlas gratuitas sobre el “Agua, guía para entender la sequía”, esta semana DIARIO HUARPE volvió a visitar las escuelas de San Juan. Esta vez le tocó el turno a la Escuela Alas Argentinas.

Los chicos destacan el estilo de la revista y su fácil lectura.

“Estamos totalmente agradecidos con el diario por la disposición e iniciativa que han tenido de compartir este momento y toda la información con los chicos de nuestra escuela”, dijo Sofía Valdez, profesora de Química. “Me he quedado sorprendida por la buena onda que tienen con los chicos, cómo interactúan con ellos y cómo lograron que el tema les interesara”, agregó.

En la oportunidad, DIARIO HUARPE desembarcó en la escuela de Rawson con el documental y un total de 400 revistas, de las cuales más de 60 fueron distribuidas entre los alumnos presentes en la charla y el resto quedó a disposición de la institución educativa para la biblioteca y demás alumnos.

“La verdad que me gustó muchísimo la charla porque aprendimos sobre lo que está pasando en San Juan”, dijo Tiziano Peralta (16 años), alumno de la escuela. “El tema del agua me preocupa, porque habla de lo que puede pasar en el futuro si no nos ponemos las pilas”, agregó.

Con las charlas, la revista y el documental, este medio busca generar conciencia sobre la importancia del agua como recurso vital. Además, lograr que las nuevas generaciones sean el motor del cambio que el planeta necesita ante los problemas que se están presentando en el mundo producto del calentamiento global, el cambio climático y sus consecuencias: las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y demás desastres naturales.

Cada uno de los alumnos se queda con un ejemplar del l material gráfico.

Vale recordar que las charlas y la distribución de las revistas en los establecimientos educativos de San Juan comenzó en octubre del 2022, después de la presentación oficial del trabajo científico periodístico realizado por el equipo de DIARIO HUARPE.

A través de los QR con los que cuenta la revista los alumnos pueden acceder al documental para complementar la información de la revista.

Primero las revistas y el documental se repartió en las escuelas del departamento San Martín. Luego, en el colegio bilingüe Saint Paul, en el colegio San Pablo, en la escuela Modelo, en las escuelas de Jáchal, en las de Chimbas, Santa Lucía y ahora en las de Rawson.

En la charla los alumnos se expresan y dan su opinión sobre las consecuencias observables del calentamiento global y el cambio climático.