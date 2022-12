Con una inusual y grata presentación por dos futuras periodistas de lujo del programa “Pequeñas Voces”, que forma parte de uno de los proyectos educativos que se desarrollan en la escuela José Pedro Cortínez, este lunes 5 de diciembre el equipo de DIARIO HUARPE fue recibido por la comunidad educativa de Santa Lucía en el marco de una nueva entrega de la revista educativa “Agua, guía para entender la Sequía”.

“Hoy, Victoria, nos ha venido a visitar DIARIO HAURPE para entregarnos a cada uno de nosotros una revista que nos ayudará a estudiar”, dijo Nadia Cabello con micrófono en mano, en una de las mesas preparadas en el patio de la escuela. “Que interesante Nadia”, respondió Victoria Giménez otra de las alumnas que participan del proyecto. “Vamos a tener la oportunidad de contar con esta revista para aprender mucho más”, agregó.

Publicidad

El proyecto educativo se llama "Construyendo polifonías que incluyen - La radio escolar" y se aplica desde el mes de marzo de este año en el grado 5º A.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con la revista educativa y el documental "Agua, guía para entender la sequía", DIARIO HUARPE busca generar conciencia sobre la importancia del agua como recurso vital y la preocupante realidad en la que se encuentra San Juan y todas las provincias del oeste argentino, ante el cambio climático y su consecuencia principal: la sequía.

“Estoy encantada con este material que es de uso didáctico para los chicos”, dijo María Eugenia Girons, directora de la escuela Cortínez. “En lo que pude hojear está acorde con la currícula de cuarto grado y es eje transversal en el diseño curricular de nuestra escuela”, agregó.

Para la directora del establecimiento educativo el cuidado del agua es fundamental, ya que es un tema crucial en la provincia.

"Como ser humano me preocupa mucho este tema y creo que los adultos tenemos que aprender a modificar conductas para cuidar nuestra casa grande. Y si bien los chicos tienen una mirada diferente a la nuestra, no hay que dejar, todos los días, de hablar, de concientizar y educar a todas las generaciones nuevas o más grandes, la importancia que tiene el cuidado de nuestro planeta”, consideró la docente.

Publicidad

Las docentes agradecieron el material entregado y aseguraron que a partir del año que viene lo trabajarán con los chicos en las aulas.

En la oportunidad se entregaron 300 revistas, gracias a la colaboración del municipio de Santa Lucía que tomó la decisión de imprimir un total de 3.000 ejemplares, justamente para que estos lleguen a esa cantidad de estudiantes del departamento y a través de ellos, a los hogares santaluceños.

“Me parece que en nuestras funciones, como Estado, debemos colaborar con esto para difundir esta información para que llegue a más personas, a la comunidad”, dijo Luis Estéves, presidente del Concejo Deliberante de Santa Lucía, quien fue acompañado por las concejales del departamento, Silvia Fuentes y Nathalia Sanchez. “Creo que tenemos que tomar mucha conciencia sobre el tema del agua, sobre lo que nos está pasando como sanjuaninos y lo que está pasando en el mundo”, agregó Estéves y luego continuó: “Me parece que es una muy buena propuesta la del diario porque nos ayuda a pensar, a reflexionar y nos invita a desaprender para volver a aprender cosas que necesitamos para generar el cambio cultural”.

La explicación del contenido y las variables de trabajo que ofrece el material educativo, el cual fue desdoblado en dos soportes (gráfico y audiovisual), estuvo a cargo de Alejandro Pellegrinuzzi, periodista del diario y coordinador del proyecto.

Vale recordar que "Agua, guía para entender las Sequía" fue declarado de interés social, cultural y educativo por la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan y tiene aval del Ministerio de Educación para que el material científico periodístico se pueda trabajar en las aulas de las escuelas sanjuaninas.

En el acto de entrega también estuvo presente Alejandra Agüero, supervisora del Ministerio de Educación. “Creo que esto tiene que ser política de Estado", dijo. "Porque lo estamos padeciendo, lo estamos sufriendo en toda la provincia, en todos los niveles. No sólo por la sequía que acarrea problemas en la industria vitivinícola, en las plantaciones que no tienen cómo regarlas, generando un problema económico grandísimo, sino también por la contaminación. El tema agua es muy abarcativo y creo que tiene que ser una política de Estado urgente”, agregó.

Los chicos mostraron su interés en la revista educativa creada por DIARIO HUARPE.

Vale recordar que la distribución oficial en los establecimientos educativos de San Juan comenzó el lunes 17 de octubre en las escuelas del departamento San Martín. Luego, en el colegio bilingüe Saint Paul, en el colegio San Pablo, en la escuela Modelo, en las escuelas de Jáchal, en las de Chimbas y ahora en las de Santa Lucía.

La entrega de las revistas en frases

Luis Estéves

"Por todo lo que leo y escucho, es una situación grave y si no tomamos conciencia, el problema no lo podemos seguir postergando. Al problema lo tenemos hoy y hay que empezar ya para evitar trasladarlo a nuestros niños. No tenemos más tiempo, el cambio es hoy, el cambio cultural lo tenemos que hacer ya".

Alejandra Agüero

“Creo que los chicos nos enseñan bastante a no derrochar el agua, a cuidarla, a saber que es un bien, un recurso natural que debemos cuidar todos para beneficiarnos en todos los aspectos. Sin agua no se puede vivir”.

María Eugenia Girons

“En nombre de todo el personal docente y de la comunidad educativa de la Escuela José Pedro Cortínez estamos muy agradecidos de que nos hayan tenido en cuenta para recibir esta revista que será ya para el próximo año de uso diario en clase”.

Para saber más sobre la guía, podés ver el documental en esta nota.